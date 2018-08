Firenze, blitz antidroga della polizia: sequestrati 800 grammi di sostanze stupefacenti

A Firenze nuovo blitz antidroga della Polizia di Stato che ieri pomeriggio, tra la Fortezza da Basso e le Cascine, ha sequestrato più di 800 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana che, affidandosi ancora una volta al fiuto delle loro unità cinofile, sono riusciti a scovare parte della droga anche sulle grondaie dei bagni pubblici all’interno dei giardini della Fortezza.

Sono ben 36 le confezioni di marijuana - 214 grammi in totale - piovute dal cielo durante i controlli delle forze dell’ordine, subito dopo le segnalazioni dei due pastori tedeschi Mia e Amper che non hanno poi mancato di far saltar fuori da un incavo di un albero anche una dose di eroina. Una volta ripulita la zona, l’attenzione dei poliziotti e dei loro preziosi collaboratori a quattro zampe si è spostata al parco delle Cascine, dove tra i cespugli sono stati rinvenuti altri 43 involucri di marijuana per un totale di 430 grammi di stupefacente.

Sotto terra, infine, sono stati recuperati 216 grammi di hashish.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio Stampa

