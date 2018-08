Spari a migrante, parlamentari M5s toscani: "Atto gravissimo"

Il gruppo del Movimento Cinque Stelle Toscana esprime il profondo turbamento per la notizia degli spari contro Buba Cesaay, un ventiquattrenne richiedente asilo del Gambia, ospite della Parrocchia di Don Massimo Biancalani a Vicofaro in provincia di Pistoia. Un prete che già da troppo tempo sta subendo ingiurie e minacce semplicemente perché segue alla lettera il Vangelo.

Ciò che è accaduto è un atto gravissimo e auspichiamo che l'indagine avviata faccia piena luce sui fatti avvenuti e che i colpevoli vengano al più presto identificati e consegnati alla giustizia.

La Toscana per la sua cultura e la sua storia che ci invidia il mondo, non può permettersi certe derive brutali, che vanno sempre condannate. Non condannarle equivale ad alimentare quella che sembra una pianificata guerra tra poveri voluta da élite mirante a dividere i popoli. Il problema migratorio è di grande complessità e non può essere trattato in maniera superficiale e soprattutto non può e non deve essere usato per biechi calcoli elettorali. Ciò che davvero bisogna intendere è che certi fenomeni sono originati da guerre, crisi economiche e cambiamenti climatici che sovente sono causati da politiche estere occidentali a dir poco scellerate. Politiche che il M5s non ha mai sostenuto, anzi combattuto in maniera decisa.

Fonte: Ufficio Stampa

