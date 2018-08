Europei di Atletica, ecco i 'magnifici 12' che rappresentano la Toscana

Saranno 12 gli elementi legati alla Toscana ai prossimi Campionati europei di atletica che cominciano lunedì a Berlino, comprensivi dei toscani “adottati”: Marcel Lamont Jacobs ed Elena Vallortigara, non toscani di nascita ma legati alla toscana, per tesseramento il primo (portacolori della Fiamme Oro e della Virtus Lucca) e per guida tecnica la seconda (la Vallortigara, seconda nelle graduatorie mondiali stagionali dopo il 2,02 nell’alto di Londra vive e si allena a Siena sotto le direttive del tecnico senese Stefano Giardi, che è anche presidente dell’Uisp Atletica Siena). Toscano “adottivo” anche Simone Falloni, martellista, che si allena soprattutto a Pietrasanta sotto la guida del pietrasantino vicecampione olimpico di Sydney 2000, Nicola Vizzoni.

Gli altri toscani in gara sono:

1500 metri: Joao Neves Junior Bussotti (Esercito e Atletica Livorno).

5000/10000: Lorenzo Dini (Fiamme Gialle e Atletica Livorno)

3000 siepi: Yohanes Chiappinelli (Carabinieri e Uisp Atletica Siena)

Asta: Claudio Stecchi (Fiamme Gialle e Assi Giglio Rosso)

Peso: Leonardo Fabbri (Aeronautica e Atletica Firenze Marathon)

Maratona: Stefano La Rosa (Carabinieri)

100 e 4x100 Marcel Lamont Jacobs (Fiamme Oro e Virtus Lucca)

Donne

100 4x100 Anna Bongiorni (Carabinieri e Cus Pisa)

100/200/4x100 Irene Siragusa (Esercito e Atletica 2005)

4x100 Audrey Alloh (Fiamme Azzurre e Atletica Firenze Marathon)

ORARI

LUNEDI’ 6 AGOSTO

L’apertura è con Falloni, qualificazione del martello alle 16.05. Il calendario fa scendere quasi subito in pedana anche il fiorentino Leonardo Fabbri per le qualificazioni del lancio del peso. Ore 17.35 se sarà nel gruppo A o 18.55 se gareggerà nel gruppo B.

Subito a seguire (ore 17.45) le qualificazioni dei 100 donne con Bongiorni e Siragusa.

MARTEDI’ 7 AGOSTO

Al mattino alle 11.40 ci sono le batterie dei 3000 siepi con Chiappinelli

Alle 18.45 la finale del martello con eventualmente Falloni.

Alle 19.05 le semifinali dei 100 donne con eventualmente Bongiorni e/o Siragusa.

Alle 19.30 entra in scena Jacobs (insieme a Tortu) per le semifinali dei 100 (per il ranking saltano il primo turno).

Alle 20.20 la finale dei 10.000 metri con Lorenzo Dini.

Alle 20.33 l’eventuale finale del peso per Fabbri.

In chiusura di serata (21.30 per le donne, 21.50 per gli uomini) le finali dei 100 metri.

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO

Al mattino c’è Bussotti, alle 12.05 per le batterie dei 1500 metri.

Ore 18.25 la qualificazione dell’alto donne con Elena Vallortigara

GIOVEDI’ 9 AGOSTO

Alle 21.20 potrebbe esserci Chiappinelli nella finale dei 3000 siepi

VENERDI’ 10 AGOSTO

Al mattino alle 11.15 c’è Stecchi nella qualificazione del salto con l’asta.

Subito dopo le batterie dei 200 metri donne con Bongiorni e Siragusa, oltre che la Hooper, alle 11.25.

Nella sessione serale ci sono: la finale dell’alto alle 19.20 (Vallortigara?), le semifinali dei 200 donne alle 19.55 (Bongiorni? Siragusa?), la finale dei 1500 in chiusura di serata, alle 21.50 (Bussotti?).

SABATO 11 AGOSTO

Nella sessione serale che si apre alle 20 si spera con la finale dei 200 alle 20.50 (Bongiorni? Siragusa?) mentre alle 21 tutti a tifare per Lorenzo Dini nella finale diretta dei 5000 metri.

DOMENICA 12 AGOSTO

Alle 9 parte la maratona donne, senza toscane in gara con occhi però puntati su Fatna Maraoui, sul podio della Firenze Marathon di due edizioni fa, e già alle 10 start della maratona uomini con in gara La Rosa e anche Faniel (anche lui due anni fa sul podio alla Firenze Marathon).

La sessione serale si apre con l’asta uomini alle 19.10 (Stecchi?), poi alle 19.30 le velociste (Bongiorni, Siragusa e Alloh) hanno le batterie della 4x100, finale prevista alle 21.20. Stesso copione per gli uomini: batterie alle 19.50 e finale prevista alle 21.35 a chiusura della manifestazione.

SCHEDE TECNICHE

UOMINI

Joao BUSSOTTI

1500m

PB: 3:37.12 SB: 3:38.37

Maputo (Mozambico), 10.5.1993, 1.80x62kg

Società/Club: Esercito

Allenatore/Coach: Saverio Marconi

Presenze in Nazionale/Caps: 6

Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior è emigrato in Italia dal Mozambico nel 2002 insieme alla mamma Claudine, che poi si è risposata con un livornese. Ha quindi ottenuto la cittadinanza optando per quella italiana al raggiungimento della maggiore età. Nel frattempo aveva cominciato a frequentare i campi di atletica nel settembre 2007, da sempre sotto la guida di Saverio Marconi. Il salto di qualità l’ha compiuto nel 2010 quando si è rivelato come uno dei migliori prospetti del mezzofondo giovanile. Vive e si allena a Livorno, dove ha frequentato il liceo scientifico con indirizzo linguistico. Nel tempo libero si diverte a giocare a basket, sport che ha praticato fino all’età di 14 anni: tifa per i Boston Celtics e in campo nazionale per Brescia (che ha come coach il suo ex allenatore di pallacanestro Andrea Diana). Ascolta volentieri musica di vario genere, dall’hip hop al R&B. I suoi miti nell’atletica sono il quattrocentista britannico Derek Redmond e l’etiope Kenenisa Bekele.

Curriculum (1500m): NC: 3 (17, ind. 15, 800m ind. 15); ECh: 2016 (12); EIC: 2015 (bat); WJC: 2012 (bat); U23 ECh: 2015 (4); WUG: 2017 (bat); MedG: 2018 (8); ECup: 2015 (9), 2017 (7); WCCC: 2017 (10/MR).

Yohanes CHIAPPINELLI

3000st

PB: 8:27.34 SB: 8:28.10

Addis Abeba (Etiopia), 18.8.1997, 1.71x55kg

Società/Club: Carabinieri Bologna

Allenatore/Coach: Maurizio Cito

Presenze in Nazionale/Caps: 2

Originario di un villaggio vicino Addis Abeba, all’età di sette anni è stato adottato da una famiglia senese. Nel 2008 ha iniziato a correre, subito con una solida reputazione da specialista delle campestri, spesso di fronte a un altro ragazzo di nascita etiope come Yeman Crippa. Nel 2012 “Yoghi”, secondo il nomignolo usato dagli amici, ha dominato la sua ultima stagione da cadetto migliorando a più riprese la MPN dei 2000 metri detenuta dal compianto Cosimo Caliandro (fino a 5:29.15). Dal 2014 si è dedicato alle siepi, in prospettiva dei Mondiali under 20, dove è stato sesto e ha demolito per l’ennesima volta il record allievi dei 3000 siepi. Nel 2015, nemmeno maggiorenne, è diventato il secondo siepista junior di sempre in Italia, vincendo poi il titolo europeo under 20 per entrare nei Carabinieri proveniente dall’Uisp Atletica Siena, mentre nel 2016 con il quinto posto mondiale ha tolto a Francesco Panetta il record nazionale di categoria. Nel 2017 ha conquistato l’oro europeo under 23, nuovamente con una gara tutta al comando. Vive e si allena a Siena.

Curriculum (3000st): WCh: 2017 (bat); WJC: 2014 (6), 2016 (5); EJC: 2015 (1); U23 ECh: 2017 (1); WYC: 2013 (10/3000m); MedG: 2018 (3); WCCC: 2013 (44jr, 6T/U20), 2015 (33jr, 8T/U20); ECCC: 2014 (5jr, 1T/U20), 2015 (20jr, 2T/U20), 2016 (2jr, 4T/U20), 2017 (27/U23, 5T/U23).

Lorenzo DINI

5000m - 10.000m

PB: 13:40.10 - 28:30.01 SB: 13:40.10 - 28:30.01

Livorno, 2.10.1994, 1.77x57kg

Società/Club: Fiamme Gialle

Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio

Presenze in Nazionale/Caps: 5

Con il fratello Samuele ha seguito la tradizione di un’altra coppia di gemelli livornesi, Andrea e Alessandro Cellai, che contribuirono a segnare un periodo d’oro per il mezzofondo giovanile negli anni Ottanta. Percorso parallelo per entrambi, con risultati analoghi per ragazzi praticamente identici: l’unica differenza fisica visibile una “voglia” sul braccio destro di Lorenzo. Hanno iniziato nel 2004 con Bruno Gabbi, ma dal 2009 sono passati sotto la guida di Saverio Marconi. Protagonista agli Europei juniores di Rieti nel 2013 (argento sui 10.000 metri) e bronzo a squadre alla rassegna continentale di cross, sfiorando poi nel 2015 il podio individuale, e oro per team nel 2016. Al suo debutto in mezza maratona si è piazzato secondo ai campionati italiani del 2017 con 1h04:20. Diplomato al liceo scientifico, nel 2014 è stato arruolato in Fiamme Gialle, proveniente dall’Atletica Livorno, e dal gennaio 2018 viene allenato da Vittorio Di Saverio.

Curriculum (10.000m): WJC: 2012 (15/5000m); EJC: 2013 (2); WYC: 2011 (9/1500m); EYOF: 2011 (3/3000m); MedG: 2018 (6/5000m); Euroch: 2017 (16, 2T), 2018 (13); WCCC: 2013 (32jr, 6T/U20); ECCC: 2012 (13jr, 6T/U20), 2013 (5jr, 3T/U20), 2015 (6/U23, 4T/U23), 2016 (12/U23, 1T/U23), 2017 (17, 9T); H Mar WCh: 2018 (74).

Leonardo FABBRI

Peso/SP

PB: 20.07 SB: 20.07

Bagno a Ripoli (Firenze), 15.4.1997, 1.98x110kg

Società/Club: Aeronautica Militare

Allenatore/Coach: Franco Grossi

Presenze in Nazionale/Caps: 1

Si allena all’Asics Firenze Marathon Stadium al Campo di Marte. Il babbo Fabio è stato un discreto velocista (10.9 sui 100 metri) e lo ha portato sui campi di atletica a sei anni. Dopo aver provato un po’ di tutto, la struttura imponente lo ha indirizzato verso i lanci a cominciare dalla stagione 2011 sotto la guida di Stefania Sassi e i progressi non si sono mai interrotti. Nel 2012 ha vinto il peso ai Tricolori cadetti e il primo podio importante arriva già al debutto tra gli allievi, con il bronzo nell’Eyof di Utrecht, poi la finale olimpica nei Giochi giovanili di Nanchino. Ma dagli esordi Leonardo vantava ottime credenziali anche nel disco: attitudine consolidata dopo essere passato sotto la guida dell’ex discobolo toscano Franco Grossi. Ha studiato all’istituto alberghiero, vive a Bagno a Ripoli e si allena al Ridolfi di Firenze, ma dalla fine del 2016 ha iniziato a farsi seguire periodicamente nei raduni anche dal tecnico Paolo Dal Soglio. Nel gennaio 2018 ha realizzato la migliore prestazione italiana under 23 del peso indoor (19.95 a Padova) e poi in luglio quella all’aperto (20.07 a Leiria), il lancio più lungo di un azzurro dal 2004.

Curriculum (peso/SP): NC: 1 (ind. 18); WJC: 2016 (27Q, 26Q/disco); EJC: 2015 (11/disco); U23 ECh: 2017 (7); YOG: 2014 (7); WYC: 2013 (27Q); EYOF: 2013 (3); EYOT: 2014 (9); Gym: 2013 (5); MedG: 2018 (12).

Simone FALLONI

Martello/HT

PB: 75.73 SB: 74.55

Roma, 26.7.1991, 1.87x110kg

Società/Club: Aeronautica Militare

Allenatore/Coach: Nicola Vizzoni

Presenze in Nazionale/Caps: 7

Si è presentato su un campo di atletica nel 2006, con la Libertas San Cesareo, club attivo nella sua città vicino Roma. All’inizio ha fatto di tutto per esigenze di squadra, perfino gare di marcia, e si dedica ai lanci dal 2008 quando ha cominciato a frequentare l’impianto della Finanza con il tecnico Valter Rizzi. Nel 2013 è passato a farsi seguire da Gino Brichese, affiancato poi da Tommaso Mattei a Castelporziano. Dalla stagione 2017 si allena soprattutto a Pietrasanta sotto la guida di Nicola Vizzoni. Coltiva una particolare passione per gli esercizi di pesistica, ma tra i suoi interessi ci sono anche fotografia, cucina e musica, visto che soprattutto in passato si divertiva a fare il deejay nelle feste con gli amici. Ha studiato all’istituto commerciale di Frascati.

Curriculum (martello/HT): WCh: 2017 (30Q); ECh: 2016 (18Q); WJC: 2010 (22Q); EJC: 2009 (24Q); U23 ECh: 2011 (16Q), 2013 (4); WUG: 2015 (8), 2017 (6); Euroch: 2011 (11/U23), 2012 (8/U23), 2013 (4/U23), 2014 (12), 2016 (9), 2017 (3), 2018 (13).

Marcell JACOBS

100m - 4x100m

PB: 10.08 SB: 10.08

El Paso (Usa), 26.9.1994, 1.88x79kg

Società/Club: Fiamme Oro Padova

Allenatore/Coach: Paolo Camossi

Presenze in Nazionale/Caps: 2

La mamma, sposata con un texano, è tornata in Italia quando Marcell era ancora bambino. Il ragazzo ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, poi si è lasciato tentare dallo sprint quando aveva 10 anni e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda dove opera il tecnico Gianni Lombardi (storico organizzatore del meeting Multistars). Per mettere a frutto le sue doti di velocità, a partire dal 2011 ha provato il lungo e nel 2013, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha migliorato (7.75) un primato juniores indoor che resisteva dal 1976. Ha superato gli otto metri con 8.03 in qualificazione agli Assoluti in sala del 2015 a Padova. A settembre di quell’anno è passato sotto la guida dell’ex iridato indoor del triplo Paolo Camossi andando ad allenarsi a Gorizia. Nel 2016 ai tricolori promesse di Bressanone ha realizzato il salto più lungo di sempre per un italiano con 8.48 ventoso (+2.8), mentre nel 2017 si è inserito al terzo posto nelle liste nazionali alltime al coperto con 8.07. Dopo un problema al ginocchio, è tornato nel 2018 come sprinter con 10.08, quarto italiano sui 100 di ogni epoca. Nel 2014 è diventato papà del piccolo Jeremy. Curriculum (lungo/LJ): NC: 2 (16, ind. 17); ECh: 2016 (11); EIC: 2017 (11Q); EJC: 2013 (9).

Stefano LA ROSA

Maratona/Marathon

PB: 2h11:08 SB: 2h11:08

Grosseto, 28.9.1985, 1.70x54kg

Società/Club: Carabinieri Bologna

Allenatore/Coach: Giuseppe Giambrone

Presenze in Nazionale/Caps: 31

Prodotto del vivaio dell’Atletica Grosseto, si è messo in luce da junior guadagnandosi già al primo anno di categoria la partecipazione ai Mondiali di cross 2003. Bronzo sui 5000 metri alle Universiadi 2011 di Shenzhen, in Cina, e ha vinto con la squadra azzurra per tre volte (2013, 2015, 2016) la Coppa Europa dei 10.000 metri, distanza in cui ha ottenuto l’ottavo posto agli Europei di Zurigo nel 2014, poi il bronzo a squadre da capitano azzurro agli Europei di cross. Il 2015 l’ha visto esordire in maratona: vittoria a Treviso in 2h12:05, migliorandosi in ottobre con 2h11:11 ad Amsterdam. Cresciuto con il tecnico Claudio Pannozzo, dopo la partecipazione olimpica di Rio viene seguito da Giuseppe Giambrone al Tuscany Training Camp di San Rocco a Pilli, in provincia di Siena, che aveva iniziato a frequentare durante le due precedenti stagioni. Nel febbraio 2018 un nuovo progresso a Siviglia in 2h11:08. Le sue passioni nel tempo libero sono la caccia e la pesca.

Curriculum (5000m): NC: 9 (09-10-11-12-13, 10.000m: 08-09-18, mezza mar. 12); OG: 2016 (57/maratona); WCh: 2017 (rit/maratona); ECh: 2010 (10), 2012 (11, 12/10.000m), 2014 (8/10.000m), 2016 (13/mezza mar.,3T); EIC (3000m): 2011 (10); WJC: 2004 (16); EJC: 2003 (rit); U23 ECh: 2007 (6/1500m, 10); WUG: 2011 (3), 2013 (4); Gym: 2002 (rit/3000m); MedG: 2009 (2), 2013 (rit); Euroch (10.000m): 2012 (5, 4T), 2013 (4, 1T), 2015 (6, 1T), 2016 (5, 1T), 2017 (5, 2T); ECup: 2006 (7), 2007/B (1/3000m), 2008 (6/3000m), 2009 (7/1500m), 2010 (6/3000m), 2011 (7/3000m), 2013 (7), 2014 (7/3000m), 2015 (9/3000m); WCCC: 2003 (51jr, 15T/U20), 2004 (rit/jr), 2008 (rit); ECCC: 2003 (38jr, 11T/U20), 2004 (18jr, 5T/U20), 2006 (10/U23, 2T/U23), 2007 (5/U23, 7T/U23), 2008 (16, 4T), 2009 (15, 3T), 2010 (rit), 2011 (13, 5T), 2012 (rit), 2014 (8, 3T), 2016 (20, 5T); H Mar WCh: 2016 (25).

Claudio STECCHI

Asta/PV

PB: 5.60 SB: 5.52/5.55i

Bagno a Ripoli (Firenze), 23.11.1991, 1.86x77kg

Società/Club: Fiamme Gialle

Allenatore/Coach: Riccardo Calcini, Vitaly Petrov

Presenze in Nazionale/Caps: 5

Nel suo background sportivo anche karate (cintura nera) e pallanuoto, nel tradizionale vivaio fiorentino. Poi nel 2005 ha voluto provare il salto con l’asta per seguire le orme di papà Gianni, azzurro e primatista nazionale della specialità, senza che la famiglia premesse più di tanto. Una decisione avvalorata anche dai risultati subito incoraggianti: ha tolto a Giuseppe Gibilisco il record italiano allievi nel giugno 2008, seguendo i consigli del tecnico Riccardo Calcini e durante i raduni di Vitaly Petrov. Nell’inverno 2010 è caduto (5.31) anche il primato juniores indoor dell’ex iridato siracusano. Un progresso abbastanza costante, ma talvolta frenato da qualche problema fisico, e comunque coronato dallo storico argento ai Mondiali under 20. Nel novembre 2015 è stato operato al tendine d’Achille destro, nel marzo 2017 a quello sinistro, poi è rientrato nella stagione outdoor per eguagliare il personale (5.60) e conquistare il bronzo alle Universiadi. Cresciuto a Greve in Chianti, vive a Firenze.

Curriculum (asta/PV): NC: 5 (12-13-15, ind. 12-18); WCh: 2013 (28Q); ECh: 2012 (8); EIC: 2011 (13Q); WJC: 2010 (2); EJC: 2009 (15Q); U23 ECh: 2011 (4), 2013 (7); EYOF: 2007 (7); WUG: 2017 (3); ECup: 2015 (4), 2017 (9).

***

DONNE

Audrey ALLOH

4x100m

PB: 11.37 SB: 11.56

Abidjan (Costa d’Avorio), 21.7.1987, 1.69x57kg

Società/Club: Fiamme Azzurre

Allenatore/Coach: Maurizio Checcucci

Presenze in Nazionale/Caps: 19

Arrivata in Italia a Firenze, con la mamma Reine e il fratello nel ’98, una volta maggiorenne ha ottenuto la nuova cittadinanza. Ha iniziato per divertimento al campo di Sòrgane e agonisticamente è cresciuta nell’Atletica Firenze Marathon sotto la guida di Paolo Fiorenza mettendosi in luce nelle categorie giovanili, poi è stata seguita da Giorgio Frinolli. Protagonista con il quartetto azzurro agli Europei under 23 nel 2007: due volte primato italiano di categoria con 44.08, in batteria e in finale (podio sfiorato). Nel 2008, oltre alla sfortunata esperienza olimpica (out per cambio irregolare), la soddisfazione del doppio miglioramento del record italiano assoluto della staffetta fino al 43.04 di Ginevra. È la terza azzurra di sempre sui 60 indoor (7.24). Si è sposata nel 2015 con l’ottocentista Fabio Crispino e risiede a San Mauro a Signa (Firenze). Dal novembre 2016 si allena con Maurizio Checcucci, primatista nazionale della 4x100 maschile. Laureata in economia e gestione dei servizi turistici, ha la passione della musica: canta in una chiesa evangelica e suona il pianoforte da autodidatta.

Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 5 (12, 60m ind. 12-13-14-15); OG: 2008 (bat/R); WCh: 2013 (bat/R); ECh: 2010 (bat/R), 2012 (sf, bat/R), 2014 (sf, 4/R), 2016 (8/R); WIC (60m): 2012 (sf), 2014 (bat); EIC (60m): 2013 (sf), 2015 (sf); WJC: 2006 (bat/R); U23 ECh: 2007 (bat, 4/R), 2009 (sf, 7/R); WUG: 2007 (qf, 5/R), 2009 (sf, 1/R), 2013 (8); MedG: 2013 (5, 1/R); ECup: 2008 (3/R), 2011 (10, 9/R), 2013 (7/R), 2014 (8, 8/R), 2017 (8, 4/R); WRel: 2015 (bat/R), 2017 (bat/R).

Anna BONGIORNI

100m - 200m - 4x100m

PB: 11.39 - 23.35 SB: 11.39 - 23.52

Pisa, 15.9.1993, 1.62x48kg

Società/Club: Carabinieri Bologna

Allenatore/Coach: Roberto Bonomi

Presenze in Nazionale/Caps: 8

Ha praticato innanzitutto ginnastica artistica. Solo nel 2004 ha provato a seguire le orme del papà Giovanni, per anni colonna della velocità azzurra sulle piste di tutto il mondo, poi tecnico operante anche nel settore federale. Nel 2010, ai Trials per le Olimpiadi giovanili, si è qualificata sui 100 e poi ha vinto i 200 metri, seconda allieva di sempre a scendere sotto i 24 secondi dopo Vincenza Calì. Finalista ai Giochi di Singapore, ha vinto il bronzo in staffetta con la formazione europea correndo la frazione da 200 metri. Nel 2011 agli Europei juniores ha conquistato l’argento e il record italiano under 20 (44.52) con la 4x100 azzurra. Dal 2014, archiviate un paio di stagioni condizionate da problemi fisici, si allena a Rieti con il tecnico Roberto Bonomi. Nel 2017 ha vinto il bronzo dei 200 alle Universiadi di Taipei e nel 2018 ai Mondiali indoor è scesa a 7.24 sui 60 metri, terza italiana alltime. Studia medicina, con l’obiettivo di diventare pediatra.

Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 2 (60m ind. 17-18); WCh: 2015 (bat/R); WIC (60m): 2018 (sf); EIC

(60m): 2017 (sf); WJC: 2012 (bat/R); EJC: 2011 (bat/200m, 2/R); U23 ECh: 2015 (bat, bat/200m, 2/R); YOG:2010 (7/200m, 3/MR); WYC: 2009 (sf, bat/MR); EYOF: 2009 (5/200m, 7/R); EYOT: 2010 (3, 1/200m); WUG: 2017 (6, 3/200m, fin/R); Gym: 2009 (2, 1/MR); MedG: 2018 (3, 3/R); ECup: 2015 (5/R), 2017 (4/R); WRel: 2017 (bat/R).

Irene SIRAGUSA

100m - 200m - 4x100m

PB: 11.21 - 22.96 SB: 11.21 - 23.06

Poggibonsi (Siena), 23.6.1993, 1.61x49kg

Società/Club: Esercito

Allenatore/Coach: Vanna Radi

Presenze in Nazionale/Caps: 11

La famiglia risiede a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, ma i nonni sono di origini palermitane. Ha praticato per molti anni il pattinaggio artistico a rotelle, poi si è rivelata vincendo una gara di lungo a livello studentesco. Già da cadetta ha dimostrato doti di sprinter correndo gli 80 metri in 9.9 ed è stata convinta anche dalla mamma Patrizia, ex quattrocentista. Ma sono stati soprattutto i progressi nel 2011 a portarla alla ribalta, colonna della staffetta azzurra che ha conquistato l’argento europeo juniores. Si allena a Colle Val d’Elsa e nel 2015 è stata arruolata dall’Esercito. Nel 2017 la “velocista con gli occhiali” ha vinto l’oro dei 200 alle Universiadi, dopo l’argento sui 100 metri, diventando la quinta italiana di sempre in entrambe le distanze.

Nel 2018 si è portata a 11.21 nei 100 per salire al secondo posto nazionale alltime. Laureata in mediazione linguistica in ambito turistico imprenditoriale, frequenta la magistrale in competenze testuali per la promozione turistica all’Università per Stranieri di Siena. Anche la sorella Ilaria, più piccola di quattro anni, si cimenta nelle gare di sprint.

Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 3 (14, 100m: 14-17); WCh: 2015 (bat/R), 2017 (bat); ECh: 2014 (sf/100m, sf, 4/R), 2016 (sf/100m, bat, 8/R); WJC: 2012 (sf, bat/R); EJC: 2011 (bat, 2/R); U23 ECh: 2013 (7/100m, bat, 3/R), 2015 (6/100m, bat, 2/R); WUG: 2017 (2/100m, 1, fin/R); MedG: 2018 (4, 3/R); ECup: 2013 (7/R), 2014 (10, 8/R), 2015 (5/R), 2017 (11, 4/R); WRel: 2015 (bat/R).

Elena VALLORTIGARA

Alto/HJ

PB: 2.02 SB: 2.02

Schio (Vicenza), 21.9.1991, 1.84x66kg

Società/Club: Carabinieri Bologna

Allenatore/Coach: Stefano Giardi

Presenze in Nazionale/Caps: 1

Ha iniziato con nuoto e ginnastica artistica, ma poi ha preferito uno sport all’aria aperta ed è passata molto presto all’atletica, a 8 anni, anche perché abitava vicino al centro di preparazione olimpica di Schio. Figlia di un ex pallavolista che ha giocato fino alla serie A2, mentre la sorella si è dedicata al basket, invece Elena ha ottenuto subito risultati notevoli nel salto in alto: capolista mondiale stagionale under 16 nel 2006 con 1.85 che è ancora la MPN cadette. Nel 2007, nonostante un infortunio al ginocchio, in due settimane ha vinto il bronzo ai Mondiali allieve e l’oro all’Eyof battendo la neocampionessa iridata, la russa Mamlina. Fino alla primavera del 2008 si è allenata con Erica Sella, poi è stata seguita dall’ex eptatleta azzurra Silvia Dalla Piana. Nel 2010 tra le juniores ha conquistato un tricolore anche nelle prove multiple (pentathlon indoor) e in giugno ha eguagliato il primato italiano di categoria saltando 1.90, quindi il bronzo mondiale under 20 e un altro progresso con 1.91 nel giorno del debutto in Nazionale assoluta, al DécaNation di Annecy. Nel 2011 una serie di distorsioni alla caviglia e la conseguente operazione, nel mese di luglio, ma anche problemi alla schiena, cambiando più volte sede di allenamento: Modena, Rieti e Rimini, prima di approdare a Siena nell’ottobre 2016 sotto la guida tecnica di Stefano Giardi. Nella stagione indoor 2017 è tornata a 1.87 vincendo il tricolore. L’exploit tra aprile e maggio 2018 con 1.94 e 1.95, poi 1.96 all’inizio di giugno, fino al meeting di Londra dove si è portata a 2.00 e 2.02, seconda italiana di sempre. Diplomata al liceo linguistico, appassionata di lingue e amante della natura, studia scienze e tecniche psicologiche all’ateneo telematico eCampus.

Curriculum (alto/HJ): NC: 1 (ind. 17); WJC: 2008 (30Q), 2010 (3); EJC: 2009 (4); WYC: 2007 (3); EYOF: 2007 (1)

Fonte: Fidal

