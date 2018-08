Pronto soccorso di Santa Maria Nuova, Cellai (FI) chiede di applicare la mozione sicurezza

“A febbraio il Consiglio comunale ha approvato una nostra mozione, a firma Jacopo Cellai, Mario Tenerani, Mario Razzanelli, Luca Tani e fatta propria dalla Prima e Quarta Commissione Consiliare dove si chiedeva al sindaco di intervenire sul COSP per stabilire presidi di Polizia a tutela di personale sanitario ed utenti. Ad oggi niente è stato fatto” commenta il Capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai che torna sulla notte difficile che hanno dovuto vivere i lavoratori ed il personale sanitario del Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova a causa di un ubriaco che ha tenuta impegnata la struttura dalle 2 alle 7 tra insulti verbali ed aggressioni.

“Quanto dobbiamo ancora aspettare affinché si provveda a dotare ogni Pronto Soccorso di un adeguato presidio per tenere questi esagitati sotto controllo? La situazione – continua il Capogruppo di Forza Italia Jaopo Cellai – è divenuta, ormai, intollerabile. Gli ospedali sono diventati non solo il luogo dove si portano le persone che hanno bisogno di prestazioni sanitarie ma anche tutte quelle che provocano disordini. E’ una situazione inaccettabile e sono gli stessi operatori sanitari a denunciare che le aggressioni sono in aumento. Chiediamo – conclude il Capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai – che si provveda, da subito, a dare seguito alla nostra mozione approvata in Consiglio comunale”.

Questo il testo della mozione approvata:

· Considerato che da tempo sono stati denunciati ricorrenti episodi di aggressione ai danni del personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso di Careggi e di Santa Maria Nuova, particolarmente in orario notturno ad opera di pazienti che giungono nelle strutture sanitarie in stato di ebrezza molesta o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

· Appreso che spesso gli operatori sanitari sono costretti a fronteggiare da soli situazioni di concreto pericolo per la propria incolumità, che nei casi più gravi si concludono con danni importanti alle cose e/o ai lavoratori;

· Rilevato che in particolar modo il pronto soccorso di Santa Maria Nuova, proprio per l’ubicazione all’interno del centro storico, registra circa 1300 accessi all’anno di persone in condizioni di ubriachezza, spesso rissose, che richiedono dispendio di particolari energie da parte di operatori già sotto organico;

· Visto che già nel mese di marzo scorso sigle sindacali hanno denunciato a mezzo stampa un preoccupante aumento delle aggressioni sia di natura verbale che fisica verso il personale sanitario del pronto soccorso di Careggi, richiedendo di estendere a 24 h il servizio del presidio di polizia già attivo 12 ore;

· Ritenuto fondamentale garantire la sicurezza all’interno dei maggiori presidi di pronto soccorso cittadino per consentire a medici ed infermieri di svolgere il proprio impegnativo lavoro in condizioni di serenità ed efficienza

INVITA IL SINDACO DI CONCERTO CON REGIONE TOSCANA E AZIENDE SANITARIE

A promuovere presso il COSP l’istituzione di un presidio di Forze di Polizia presso il pronto soccorso degli ospedali cittadini ed aziende sanitarie a partire da Careggi e Santa Maria Nuova a tutela del personale sanitario e degli utenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze