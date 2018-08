Per il quarto di secolo della Sagra dell'Estate gli Homo Sapiens suonano a Perignano

Sarà un autentica festa italiana, una grande festa di paese la 25° Sagra dell’Estate e Sagra del Pescatore presso lo spazio verde attrezzato Sandro Pertini via Risorgimento di Perignano in Provincia di Pisa.

Tutto il comprensorio della valdera sta aspettando il grande evento tanto preannunciato da manifesti, volantini, giornali e radio, il Concerto dei mitici Homo Sapiens, veri maestri della musica pop, Marzio Mazzanti, Claudio Lumetta, Maurizio Nuti, Stefano Vincenti, Maurizio Novi e Daniele Mannori, questa dolce e grintosissima band Toscana sulle scene internazionali da oltre quarantanni, insieme sono una miscela esplosiva in grado di coinvolgere con le loro canzoni ogni tipo di pubblico, con grande stile ci accompagnano nel loro Tour estivo fitto di tanti concerti in tutta Italia, e sempre con grande successo, ci conducono in un viaggio straordinario e divertente: un viaggio nella storia della mitica band Toscana gli Homo Sapiens, facendoci riascoltare i grandi successi anni ’70, ’80, ’90 con, in anteprima tutti i loro successi, i loro trionfi discografici.

Fu un noto personaggio di quel periodo, Herbert Pagani, li volle con sé alla memorabile Radio Montecarlo, dal li nacque l’avventura discografica degli Homo Sapiens, nel 1975 parteciparono alla grande manifestazione “Un Disco per l’Estate” con l’indimenticabile canzone “Tornerai Tornerò” e subito dopo scalarono le classifiche radiofoniche di mezzo mondo. Seguirono altri successi con le canzoni “Lei Lei Lei” e “Pecos Bill”, e nel 1977 la Casa Discografica Rifi-Record li presentò al Festival di Sanremo, cantarono un brano dolcissimo e seducente intitolato “Bella da Morire” con cui sbancarono il festival aggiudicandosi la vincita assoluta con il consenso di tutte le giurie.

Lunedì 6 agosto alle ore 21,30, i leggendari Homo Sapiens vi aspettano numerosissimi al loro maestoso concerto denominato “30 anni in una sera”, un itinerario musicale nei valori importanti della vita, valori che le canzoni degli Homo Sapiens hanno sempre cantato: l’amicizia e l’amore, la semplicità. Il Tour Estivo 2018 è curato da un manager affermato nel settore dello spettacolo Graziano Albanese, esclusivista degli Homo Sapiens per Centro Nord d’Italia.

Dopo il concerto dei beniamini, a seguire chiuderà la serata un altro consistente appuntamento il Tombolone di Giulio con un montepremi euro 2.000,00, naturalmente all’interno dell’imponente festa troverete un ottimo ristorante coperto con una specialità del menù la Catalana con astice, una gustosa pizzeria, e un eccellente bar con dei curiosi aperitivi, per assicurarsi il proprio tavolino, conviene prenotare al seguente numero telefonico 338 6258985 vi verrano date tutte le informazioni per trascorrere un memorabile serata.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari