Sant'Anna di Stazzema, ad agosto le commemorazioni della famigerata strage

Da sabato 4 agosto e per tutto il mese si susseguono le celebrazioni a Sant'Anna di Stazzema, il paese teatro dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 e nelle altre località dell'Alta Versilia teatro di rappresaglie contro civili e partigiani. Per mantenere viva la memoria il comune di Stazzema ha organizzato spettacoli, canti, manifestazioni sportive, deposizioni di corone in ricordo delle vittime. Un Campo della Pace si terrà a Sant'Anna, in collaborazione con il land tedesco Baden Württemberg. Il clou, domenica 12 agosto, anniversario della strage. Alle 10.50, dopo corteo e messa, saluto del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, del presidente dell'Associazione martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri, dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Orazione ufficiale del Vice presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

Inaugurazione della mostra "Colori per la pace". Alle 13, "Anna-Monumento all'attenzione" di Gianni Moretti, installazione sul sentiero per Valdicastello.

Fonte: Regione Toscana

