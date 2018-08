Forza Italia nomina Cinzia Pandolfi coordinatrice a Montaione

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini, d’intesa con il vice coordinatore provinciale Giovanni D’Uva hanno individuato – il nuovo coordinatore comunale degli azzurri a Montaione: si tratta di Cinzia Pandolfi. Con questa nomina Forza Italia completa la nomina di tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa, e vuole consolidare il territorio di Montaione per dare ai cittadini un punto di riferimento, sui problemi sentiti dalla cittadinanza.

Con questa nomina Forza Italia vuole ritrovare il punto di riferimento in questo comune che attualmente non aveva un nominativo di rappresentanza ufficiale per gli elettori del comune.

Il coordinamento provinciale intende affidare la guida del partito a Montaione essendo Cinzia una persona di grande personalità, di conoscenza del partito, avendo fatto parte in passato di Azzurro Donna Provinciale e collaborando con Forza Italia Scandicci e Forza Italia Lastra a Signa. Attualmente avendo trasferito la residenza fuori provincia, ha dato disponibilità al partito, vista l’amicizia che intercorre con diversi dirigenti provinciali di Firenze a impegnarsi nel Comune di Montaione, confinante con il comune pisano di residenza.

Cinzia Pandolfi è nata a Firenze il 8 agosto 1973, ed è ha avuto la residenza fino a pochi anni fa a Lastra a Signa, prima di trasferirsi in provincia di Pisa.

Affidiamo a Cinzia – ha dichiarato Giovannini – il coordinamento di Forza Italia nel comune di Montaione, con l’obiettivo di ristrutturare il partito, aggregare nuovi simpatizzanti e persone che abbiano la voglia di lavorare per partecipare a costruire, anche con l’aiuto di altri partiti, movimenti o liste civiche che si sono affermate nel territorio, una alternativa di centro-destra. Sappiamo che non sarà un compito facile ma al tempo stesso siamo certi che Pandolfi metterà tutto l’impegno possibile per realizzarlo. Da parte mia, a Cinzia Pandolfi vanno i migliori auguri di buon lavoro».

«Sono onorata della fiducia che il Coordinatore Provinciale Paolo Giovannini mi ha concesso – dice Pandolfi – e lo ringrazio. Forza Italia a Montaione ha la fortuna di poter contare su un gruppo di militanti capaci e motivati. Vedrò di collaborare in accordo sia al coordinatore provinciale Paolo Giovannini, sia con il vice coordinatore provinciale Giovanni D’Uva, ma soprattutto con tutto il gruppo dirigente di Forza Italia provinciale, per rappresentare un’alternativa di governo locale credibile e affidabile, ma soprattutto vedrò di collaborare con il consigliere comunale di centro destra Leonardo Rossi, giovane, competente e soprattutto capace.

Fonte: Forza Italia Toscana

