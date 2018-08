Gli attori dei 'Delitti del BarLume' si raccontano a Pisa con Marco Malvaldi

Sulla Piazza di Eliopoli, centro commerciale pisano, sbarca la serie televisiva di Sky cinema I DELITTI DEL BARLUME. Serie tv dal 2012 e tratta dai romanzi di Marco Malvaldi racconta le vicende di Massimo Viviani barista della cittadina toscana di Pineta alle prese con delitti efferati.

Marco Malvaldi di Pisa e le storie riprese per lo più a Marciana Marina (Elba), quindi la Toscana in pieno che non poteva mancare da noi.

Massimo Marini con le riprese di Granducato TV che poi manderà in onda l’intera puntata Martedi prossimo e giorni seguenti, avrà con se sul palco per un effervescente puntata Marco Malvaldi direttamente e i seguenti attori :

- Enrica Guidi, la Tizi banconiera del BarLume

- Paolo Cioni, ex marito della Tizi e barista al BarLume

- Guglielmo Favilla, l’agente Govoni

- Massimo Paganelli, Atos Davini e Marcello Marziali, tre dei pensionati detective che frequentano il BarLume.

Insomma una serata di puro divertimento e di proiezioni di scene dei film della serie per intrattenere il pubblico con una serata davvero speciale. La serata è gratuita.

Fonte: Eliopoli shop center

