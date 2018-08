Musicando Academy torna a San Lucchese, 45 musicisti in arrivo dal resto del mondo

La settimana di Ferragosto si terrà presso l'Antico Borgo di Tignano (situato fra Casole d'Elsa e Volterra) la terza edizione toscana della Musicando Academy: questo stage orchestrale, nato nel 2010 in Umbria e sviluppatosi successivamente anche in Svizzera, è rivolto a musicisti amatoriali di buon livello e studenti avanzati che si radunano per una settimana di prove intensive nel cuore della campagna toscana. Quest'anno parteciperanno circa 45 musicisti provenienti da tutta Europa, dal Giappone e da Israele, di età compresa fra i 18 e gli 80 anni, con lingue, storie, professioni diverse ma tutti animati dallo stesso amore per la musica, tanto da dedicarci una settimana delle loro vacanze estive.

L'esperienza si concluderà con due concerti ad ingresso libero. Il primo si terrà nella Basilica di San Lucchese, a Poggibonsi, giovedì 16 agosto alle ore 21, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e il sostegno della Fondazione Elsa.

Il secondo concerto avrà luogo a Casole d'Elsa venerdì 17 agosto alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, con il sostegno della ProLoco di Casole d'Elsa.

A dirigere la Musicando Academy è il M° Matthieu Mantanus, pianista e direttore d’orchestra che ha lavorato con direttori quali Giuseppe Sinopoli e Lorin Maazel, fondatore del progetto Jeans Music (valorizzato nel 2014 e 2015 su RAI3 nella trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio), autore dei libri di divulgazione musicale “Una giornata eroica” (2009, Feltrinelli) e “Beethoven e la ragazza coi cappelli blu” (2016, Mondadori), ed infine compositore ed esecutore di musica elettronica ispirata alla classica (www.matthieumantanus.com).

La sua socia nella Musicando Academy è Vanessa Chanson, fondatrice di “Musicando Italy”, agenzia che organizza vari progetti che coniugano la musica e il turismo in Italia come viaggi per melomani, tournée per orchestre, cori e bande amatoriali, stage per musicisti (www.musicandoitaly.com).

Entrambi sono convinti della valenza della musica amatoriale come elemento di sviluppo personale, emotivo, sociale: hanno una vasta esperienza della musica amatoriale al di fuori dell’Italia, dove le orchestre amatoriali sono numerose e raggiungono dei livelli artistici notevoli. L'obiettivo della Musicando Academy è dunque di dare la possibilità, in Italia, a musicisti amatoriali di buon livello o studenti avanzati, di sviluppare esperienza in un'orchestra sinfonica, con un programma musicale ambizioso.

---

Giovedì 16 agosto ore 21, Basilica di San Lucchese, Poggibonsi

Venerdì 17 agosto ore 21, Piazza della Libertà, Casole d'Elsa

MUSICANDO ACADEMY ORCHESTRA

Dir. Matthieu Mantanus

ELGAR: Serenata per archi

RAFF: Sinfonietta op.188 per fiati

GOUNOD: Sinfonia n.1 in re maggiore

Info: tel. 347.3727581 – info@musicandoacademy.org

www.musicandoacademy.org

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

