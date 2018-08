E’ ancora una volta dagli scogli e dalla costa che frequenta da quasi sessant’anni a Rosignano, l’ideale partenza della nuova “tappa” del ciclista ambasciatore di Pace, il fiorentino Marco Banchelli. Una “tappa” non legata alla bicicletta ma ad un’autentica proposta di scambio di turismo tra Italia e Nepal: con la Toscana come “campo base” di riferimento. Nello scorso mese di luglio, dopo essere stati ricevuti ed aver illustrato il progetto allo stesso Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, Banchelli, ha accompagnato Santosh Karki (del KGH Group) in una visita anche ad alcune strutture dell’interno e della costa, tra cui un prestigioso hotel di Castiglioncello. La “prima” esperienza in Italia è prevista per la primavera 2019. Già da questo autunno invece saranno operativi i programmi di “Sapore di Nepal”, ideati ed elaborati seguendo i medesimi principi di ricerca ed esplorazione di culture nel massimo rispetto di tradizioni e sostenibilità.

Per promuovere i nuovi progetti sono in programma anche alcune serate-evento dove Marco Banchelli racconterà del suo Nepal. Ad iniziare da quella che probabilmente da un punto di vista atletico, sportivo ed organizzativo, si colloca tra le sue più importanti imprese: la conquista del “lago più alto del mondo”, in bicicletta! Un’avventura, di cui ricorre proprio quest’anno il XX° anniversario, che rappresentò anche la prima spedizione congiunta tra Italia e Nepal. In collaborazione con i Consolati Onorari dei due paesi, di Sports Development Nepal e della mitica Trekking International. Un’impresa portata a termine il 4 novembre 1998 sulle pendici del Monte Tilicho e degli Annapurna in Himalaya. Il montaggio della video-cronaca di quei giorni riprenderà anche alcuni momenti e testimonianze: dal Giro d’Italia al Maurizio Costanzo Show, dal “Console” Anselmo Previdi fino al contributo conclusivo del “Turista-Velista per Caso” Patrizio Roversi.

Il primo appuntamento è fissato per il giorno 16 agosto alle ore 20,30 a Sorano, in Maremma, pressoSant’Egle, un’altra struttura di “notevole interesse”. Ne seguiranno poi altri che, per il mese di agosto, interesseranno le terre del Sannio in Molise.

