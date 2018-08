Corso gratuito al Poteco per 20 aspiranti tecnici nel comparto della pelle

L'organizzazione della formazione professionale nel Comprensorio del Cuoio non va in vacanza e, anzi, vede in agosto un periodo di particolare fermento. È di questi giorni infatti la notizia dell'apertura delle iscrizioni a una nuova iniziativa gratuita, con capofila il Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce sull'Arno, rivolta a 20 maggiorenni per ottenere un diploma di tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti dei comparti moda, pelle e calzatura.

Si tratta di un progetto Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) dal titolo 'Trend', al quale collaborano anche l'agenzia formativa Forium, le università di Pisa e Siena, l'istituto tecnico 'Cattaneo' di San Miniato, l'Associazione Conciatori di San Miniato e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. La Regione Toscana ha recentemente finanziato l'iniziativa grazie alle risorse del POR FSE 2014/2020, nell'ambito del progetto per l'autonomia dei giovani 'Giovanisì' (www.giovanisi.it).

Il corso, la cui scadenza delle iscrizioni è fissata per il 30 settembre, avrà una durata di 800 ore tra ottobre e luglio prossimi, con 240 ore di stage nelle aziende del territorio utile per prendere da subito dimestichezza pratica con la materia. Le lezioni si terranno tutte a Santa Croce sull'Arno nelle aule didattiche, nella conceria sperimentale e nella manovia sperimentale di Poteco oltre che nel laboratorio Elitron Cad di Forium. Tra i docenti troviamo sia professori degli atenei di Pisa e Siena che esperti e professionisti senior del settore.

Qualora le domande superassero le venti unità è prevista una prova di selezione in programma l'11 ottobre alle 14 nella sede di Poteco in via San Tommaso.

Le modalità di iscrizione e le schede di partecipazione sono reperibili nella sezione Corsi di www.forium.it mentre, da settembre, si può anche contattare l'agenzia Forium al numero 0571/360069 o via mail a info@forium.it.

Intanto, nel Comprensorio del Cuoio, è stata già fissata per l'11 settembre, con inizio alle 10, una mattinata di approfondimento, ospitata dal Centro per l'Impiego di Santa Croce sull'Arno, per parlare dell'offerta formativa pisana dedicata ai ragazzi che lasciano anzitempo le scuole superiori. In tutto sono nove le iniziative in cantiere messe assieme dalle agenzie Forium, Formatica, Copernico e Cescot Toscana Nord.

Il giorno precedente, invece, scadono le iscrizioni alla scuola triennale 'Iepf - Operatore meccanico - Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche', con un totale di 2970 ore di lezione, di cui 800 di attività di alternanza scuola lavoro in azienda. In questo caso, oltre alle lezioni nelle aule di Forium, saranno utilizzati come laboratori anche gli ambienti dell'azienda CM Tannery di Santa Croce sull'Arno. Agli studenti viene fornito gratuitamente un tablet assieme ai dispositivi di sicurezza, e durante le lezioni verranno utilizzati metodi didattici creativi e nuove tecnologie.

