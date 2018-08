Personale della sede centrale di Pisa sta intervenendo in via Amerigo Vespucci a Pisa per una fuga di gas. Sul posto personale della Toscana gas per intercettare la perdita e provvedere alla riparazione della condotta che attraversa tutta la sede stradale.

Sul posto presente la protezione civile e la polizia locale ed è stata interdetta la viabilità.

Tutte le notizie di Pisa