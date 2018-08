Gran Ballo di Ferragosto alle Terme Tettuccio

Torna il tradizionale Gran Ballo di Ferragosto, un appuntamento ormai fisso ed esclusivo nell'estate montecatinese: è l’unica serata dell’anno in cui il magnifico scenario delle Terme Tettuccio si trasforma in una magica ed esclusiva sala da ballo per un evento dedicato a tutti gli ospiti presenti a Montecatini e non solo. Quest'anno l'organizzazione dell'evento è curata dalla Promozione Albergatori di Montecatini Terme in collaborazione con il Cantiere Musicale di Toscana.

A partire dalle 21,30 il noto Luciano Nelli e la sua orchestra intratterranno e faranno danzare gli ospiti di questa fantastica serata che vanta grandi successi di pubblico nelle ultime edizioni. Luciano Nelli è musicista, autore, compositore e cantante di Montecatini conosciuto a livello internazionale. Inizia la sua carriera artistica negli anni Settanta con il gruppo “I Rainbow” raggiungendo le vette delle classifiche con la canzone “La Ragazzina” . Orchestra base di parecchie trasmissioni Rai, si afferma nel mondo della musica da ballo da circa 10 anni con un repertorio straordinariamente vasto, dallo standard internazionale al liscio classico per arrivare al moderno più attuale.

Per ogni tavolo è compresa una bottiglia di spumante gentilmente offerte dall'azienda Zonin.

Prenotazioni al 347 4138208

Prevendita attiva nei giorni 12-13-14-15 Agosto presso la biglietteria eventi delle Terme

Tettuccio con orario 10.00-12.00

Fonte: Comune di Montecatini Terme

