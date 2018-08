Di Maio visita gli operai Bekaert: impegno su rilancio e cassa integrazione. I commenti

Questa mattina il Ministro Di Maio era a Figline a far visita al presidio davanti allo stabilimento Bekaert di via Petrarca e per ribadire la vicinanza delle Istituzioni ai lavoratori.

A fine interventi, del Ministro e di alcuni lavoratori e rappresentanti sindacali, la Sindaca di Figline e Incisa, Giulia Mugnai, ha consegnato a Di Maio la maglietta della raccolta fondi che il Comune e altre realtà locali hanno organizzato per finanziare le manifestazioni e le iniziative dei lavoratori Bekaert (che serviranno a tenere alta l’attenzione sul caso).

Durante la visita, inoltre, il Ministro ha indossato la spilletta relativa alla stessa raccolta fondi ribattezzata "Io sto con i lavoratori Bekaert".

Si ricorda che, nell'ambito di questa campagna di crowdfunding, il Comune è riuscito a raggiungere 5mila euro di donazioni (per approfondire la notizia, clicca qui)

Il sindaco: "Segnale di vicinanza da parte dle Governo"



“La visita di oggi rappresenta un segnale di vicinanza del Governo e delle Istituzioni tutte ai lavoratori. Nonostante il mese di sospensione della procedura, infatti, l’attenzione sulla vertenza resta alta - ha commentato la Sindaca Mugnai - e come Comune, insieme proprio al Ministero, alla Regione e ai Sindacati, stiamo lavorando per cercare soluzioni per assicurare un futuro a questo stabilimento. Su questo punto, il Ministro Di Maio ha assicurato il suo impegno in prima linea alla ricerca di investitori credibili per avviare la reindustrializzazione del sito produttivo, oltre ad aprire alla possibilità della cassa integrazione per i lavoratori. In attesa del nuovo incontro tra le parti, fissato a Firenze per il 3 settembre, continueremo tutti ad appoggiare e a promuovere le manifestazioni e le iniziative degli operai, in presidio fino al 20 agosto in via Petrarca, per continuare a far sentire loro la vicinanza della comunità tutta”.

Sulla pagina facebook del Comune, sono a disposizione alcune immagini della mattinata.

Giannarelli (M5S): "Pieno sostegno ai lavoratori"

Da tempo il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle Toscana è impegnato su più fronti in difesa del lavoro e dei lavoratori. Un’azione costante mirata a risolvere i problemi di migliaia di famiglie che ogni anno si ritrovano ad affrontare crisi drammatiche.

“Il caso degli operai della Bekaert di Figline Valdarno – spiega il presidente del gruppo M5S Toscana, Giacomo Giannarelli - è un simbolo. Il simbolo di quello che è stato sino a oggi e di quel che, grazie al decreto voluto dal ministro Luigi Di Maio, non sarà più. L’iniziativa del governo ha infatti messo la parola fine alla scellerata politica portata avanti da aziende che assorbono incentivi statali, fanno utili e decidono comunque di chiudere e delocalizzare per una mera logica di profitto”.

Il ministro ha garantito il massimo impegno nella selezione d’investitori affidabili che siano in grado di dar vita alla reindustrializzazione del sito produttivo. Così come resta aperta l’ipotesi della cassa integrazione.

“Ai lavoratori della Bekaert – conclude Giannarelli - assicureremo, in futuro così come avvenuto sino a oggi, il pieno sostegno di tutto il Movimento 5 stelle affinché possa essere trovata una soluzione che rispecchi princìpi di dignità, diritto al lavoro e correttezza tra le parti”.

La UIL: "Bene l'impegno del ministro Di Maio"

"Apprezziamo la visita istituzionale del ministro Di Maio al presidio dei lavoratori Bekaert di questa mattina, non solo perché con tale visita ha ribadito la vicinanza del governo italiano al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie coinvolti, ma anche per gli impegni che il ministro si è preso a nome dello Stato italiano sulla possibilità di ottenere il tempo necessario per una concreta e duratura reindustrializzazione, anche lavorando alla realizzazione di un decreto che possa consentire l'utilizzo della cassa integrazione per cessazione con l'obiettivo di far rimanere i lavoratori collegati al proprio posto di lavoro in attesa della realizzazione di un aspicabile piano di rilancio e/o riconversione industriale". Queste le parole del Segretario responsabile UILM Firenze Arezzo Davide Materazzi sulla visita del ministro del lavoro Luigi Di Maio a Figline Valdarno.

La Fiom Cgil: "Nuovo incontro al Ministero"

Ecco le parole del Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze, Daniele Calosi:

“Questa mattina il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha fatto visita ai lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno. Apprezziamo che il Ministro si sia assunto il duplice impegno di garantire la cassa integrazione straordinaria entro i termini della procedura, come da noi richiesto con la proposta di decreto, e di lavorare per trovare un soggetto imprenditoriale credibile, un investitore che permetta ai 318 dipendenti di continuare a lavorare. Come Fiom abbiamo sottolineato la necessità che sia convocato un nuovo incontro al tavolo del Ministero entro la fine del mese di agosto.”

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno