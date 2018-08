Miss Italia, a Piombino la finale regionale Miss Sport Toscana

Sabato 11 agosto il Camping Village Pappasole, ospiterà per la prima volta una finale regionale dei titoli satellite del concorso di Miss Italia 2018.

La manifestazione organizzata dalla direzione del Camping Village Pappasole in collaborazione con l’agenzia artistica 4 Ever Your Friends che da tanti anni cura tutta l’organizzazione artistica della struttura e con il patrocinio del comune di Piombino, avrà come location il bellissimo villaggio Pappasole, che da tantissimi anni attira in Toscana ospiti provenienti da tutta Italia e da moltissimi Paesi europei.

La vincitrice della serata con la fascia di Miss Sport Toscana 2018 accederà di diritto alla finale regionale di miss Toscana 2018 in programma per mercoledì 22 agosto a Casciana Terme e anche alle pre-finali nazionali che si svolgeranno dal 3 settembre a Jesolo.

La serata inizierà alle ore 22 con le splendide miss finaliste regionali, provenienti da tutta la regione, che saranno presentate da una voce storica del concorso come Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, sarà eletta la vincitrice. Le concorrenti sfileranno prima in abiti e successivamente con il classico body dello sponsor.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2018 di “Miss Toscana”, come avviene ormai da 37 anni, sarà Gerry Stefanelli della “Syriostar”di Montecatini Terme, mentre la buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Alessandro Ferrari con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli, come in tutte le precedenti edizioni.

Sarà un cammino lungo ma interessante, ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno, non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e voglia di emergere.

Fonte: Ufficio Stampa Syriostar

