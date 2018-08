Piano Periferie, il presidente Anci Toscana Biffoni replica a Nogarin

"Siamo molti stupiti delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Toscana Filippo Nogarin. La lettera ai parlamentari toscani sul Bando periferie era stata condivisa anche da lui. Capiamo la difficoltà politica di Nogarin su questo tema e apprezziamo la sua volontà di trovare una soluzione, ma lui l'aveva sottoscritta. Ora l'unica strada per sbloccare i fondi è quella di andare avanti tutti uniti e senza tentennamenti".

Lo afferma il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, che insieme a Nogarin, al sindaco di Arezzo e vicepresidente di Anci Toscana Alessandro Ghinelli e al responsabile del settore Finanza locale e sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ieri ha inviato una lettera ai parlamentari della Toscana per chiedere di attivarsi affinché i finanziamenti del Piano periferie siano interamente confermati. "Questa nota non vuole innescare nessuna polemica - conclude Biffoni - ma rispetto per il lavoro fatto da Anci Toscana, come sempre nell'interesse dei Comuni e dei cittadini".

Fonte: ANCI Toscana

