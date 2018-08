Arriva un nuovo fontanello a Santo Pietro Belvedere

È stata approvata la convenzione tra Comune, Acque Spa ed Autorità Idrica Toscana per la realizzazione di un nuovo Fontanello di Acqua ad Alta Qualità a Santo Pietro Belvedere.

Il fontanello di Capannoli, inaugurato quattro anni fa, sulla base dei dati 2017, è il terzo della Valdera per consumi, un dato che dimostra quanto sia apprezzato dai cittadini. Ecco il perché di realizzarne un altro sul territorio.

Il Comune di Capannoli inoltre ha attivato negli ultimi tempi il progetto "Acqua buona" in tutte le scuole del territorio.

"L'Amministrazione Comunale, come previsto nel programma di governo, ha adesso gettato le basi per la costruzione di un nuovo fontanello anche nella frazione di Santo Pietro Belvedere, in una zona che nell'occasione sarà riqualificata", spiega la Sindaca Arianna Cecchini.

“Prosegue così il percorso avviato dal Comune che punta ad estendere il consumo dell’acqua di rubinetto, consentendo ai cittadini di ottenere un sensibile risparmio economico e permettendo all’Amministrazione comunale di ridurre considerevolmente il quantitativo di plastica da smaltire”, prosegue Cecchini.

Il Comune comparteciperà al progetto con un proprio finanziamento pari ad Euro 23.250,00, Acque Spa dovrà procedere alla realizzazione del fontanello e alla sua successiva manutenzione; resteranno a carico del Comune i costi dei consumi idrici.

Fonte: Comune di Capannoli Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capannoli