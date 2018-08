Commenti alla rapina al padre di Rossi, LeU: "L'assessore Avolio si dimetta"

Nel profluvio di volgarità e di espressioni che si profilano come veri e propri reati (ci stiamo interessando con i nostri legali per accertarne la natura illegale) che stanno intasando il profilo Facebook dell'On. Ziello a seguito della rapina subita da Angelo Rossi (padre di Enrico, Presidente della Regione Toscana) e della sua compagna, spicca il commento di Sonia Avolio, Assessore al Comune di Cascina che scrive, testualmente: "e' bene che provi".

Conosciamo bene la vigliaccheria di questa piccola gente, ma è assolutamente intollerabile che un amministratore pubblico fomenti - al pari dei propri amministrati - l'odio, la stupidità e la violenza.

Sonia Avolio è indegna di ricoprire quel ruolo. LeU di Cascina chiede le immediate dimissioni.

Giovanni Greco - LiberiEUguali Cascina

Tutte le notizie di Cascina