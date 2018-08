Agriturismo in fiamme a Malmantile, non ci sono feriti

Un agriturismo a Lastra a Signa è andato in fiamme nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 agosto. La struttura, che si trova in via Gavignano a Malmantile, è stata interessata da un incendio, le cui cause sono ancora da delineare. Il rogo ha interessato vari locali dell'agriturismo, non ci sono feriti né si registrano danni a persone. L'incendio al momento è sotto controllo e i vigili del fuoco di Empoli e Firenze stanno effettuando le operazioni di bonifica.

