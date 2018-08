Cerbaie, iniziative sulla Francigena: si parte col 'Brigante Orcino'

L’Ecoistituto delle Cerbaie, grazie ad un progetto legato all’Aggregazione Centro Sud della Via Francigena Toscana finanziato dalla Regione Toscana e promosso dal comune di Fucecchio (Capofila), ha in programma nel periodo Agosto - Novembre 2018 una serie di iniziative volte alla conoscenza, promozione e valorizzazione di questo tratto della Via Francigena.

I Comuni interessati dal progetto, facenti parti dell’aggregazione sopracitata, sono Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme. Rientrano in queste iniziative la didattica ambientale nelle scuole, serate di formazione-informazione, escursioni, concerti ecc..

Le attività hanno inizio nel comune di Castelfranco di Sotto.

Domenica 19 Agosto, in occasione della serata di chiusura della Festa del Bignè di Orentano, dalle 17.00 alle 20.00 con partenza dal selciato di Galleno fino a Orentano ci sarà “Raccontando la Francigena - passeggiata con il Brigante Orcino”. In collaborazione con il comune di Castelfranco e l’Ente Carnevale organizzatore della Festa del Bignè.

