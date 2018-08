La tragedia di Genova continua a portare con sé notizie terribili. Il giorno dopo il crollo del Ponte Morandi è ancora in corso la conta delle vittime e nell'elenco figurano anche due giovani dalla Toscana. Si tratta di Alberto Fanfani, 32enne di Firenze che lavorava a Pisa, e Stella Boccia, 24enne originaria di Civitella in Val di Chiana. A loro si aggiunge la 29enne Marta Danisi, siciliana di nascita ma toscana d'adozione.

Già nella giornata di ieri, martedì 14 agosto, poco dopo il crollo il sindaco di Firenze Nardella aveva dato la brutta notizia. "Tra le vittime del Morandi c'è un fiorentino" aveva scritto il primo cittadino sul profilo Twitter. Si tratta proprio di Fanfani, che era nato a Firenze ma lavorava a Pisa in ospedale come anestesista.

Fanfani si stava recando in vacanza con la fidanzata Marta Danisi quando è crollato il ponte. Proprio la compagna Marta - originaria della Sicilia, residente a Pisa fino a primavera, quando si è trasferita in Piemonte - è finita nella lista dei dispersi. Il corpo di Danisi è stato ritrovato senza vita nelle ultime ore.

L'annuncio della scomparsa di Boccia è invece stato dato nella mattina di oggi, mercoledì 15 agosto. Sono stati i genitori a farlo via Facebook tramite una delle pagine dei ristoranti gestiti nell'Aretino. Inizialmente era stato dato per deceduto anche Carlos Jesus Erso Trujillo, compagno di Stella Boccia, ma il ragazzo - 27enne di Capolona - risulta invece disperso. Erano di ritorno da una vacanza e la loro auto è stata identificata tra quelle ritrovate dopo il crollo.

Aggiornamento ore 11.5o: Trujillio è la quarta vittima

Una brutta notizia arriva da Genova: le vittime dalla Toscana salgono a quattro. Il corpo di Carlos Jesus Eraso Trujillo, 27enne di Capolona, è stato ritrovato e identificato. Era il fidanzato di Stella Boccia, giovane aretina che lavorava in un negozio di abbigliamento. I due stavano tornando da una vacanza e hanno avuto la sfortuna di passare sul Ponte Morandi al momento del crollo.

Il prefetto di Firenze: "Vicini alle vittime"

“Sono vicina alla famiglia fiorentina colpita dal dramma di Genova ed a loro disposizione per ogni supporto. Faremo partire rapidamente un monitoraggio dello stato delle strade del territorio provinciale con tutti gli enti interessati, per la loro messa in sicurezza e per l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire una circolazione sicura" afferma Laura Lega, prefetto di Firenze.

Minuto di silenzio a Siena

Domani si corre il Palio di Siena e sono in corso le prove. Oggi, prima della quarta prova, è stato reso omaggio alle vittime del crollo con un minuto di silenzio.

Il post del ristorante dei familiari di Stella Boccia

"Ci scusiamo con la nostra clientela ma saremo chiusi per lutto purtroppo un pezzo del nostro cuore è rimasto sotto le macerie del ponte di Genova". Con queste poche righe il ristorante di Monte San Savino di proprietà della famiglia di Stella Boccia ha annunciato la chiusura per lutto. La famiglia era già in viaggio per la Liguria quando è stata raggiunta dalla tragica notizia.

Il cordoglio di Civitella in Val di Chiana

Il cordoglio di Capolona

