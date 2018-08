Cultura a Carrara, incontro sulla Linea Gotica e musica d'autore

Dopo i saluti del Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, sul tema dell’incontro “Linea Gotica come itinerario turistico e storico europeo” sono intervenuti Pierpaolo Ianni, dottore di ricerca in diritto dell’Unione Europea, Cristiano Corsini, Presidente della Pro Loco di Fontia, e Sabrina Busato, Presidente della FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici).

Carrara custodisce testimonianze importanti della Linea Gotica tra cui le trincee, le postazioni tobruk e i bunker di Fontia, Santa Lucia, Castelpoggio e il muraglione di Marina di Carrara. Inoltre lungo i sentieri che conducono al Sagro, i bunker e la piattaforma per un’arma a lunga gittata tedesca. Le lapidi e i monumenti presenti sul territorio mantengono viva la memoria dei civili uccisi durante gli eccidi nazi-fascisti che insanguinarono Castelpoggio, Bergiola e Avenza. Testimonianze importanti che ricordano le aspre battaglie che si svolsero sul territorio apuano durante la guerra di liberazione.

Pierpaolo Ianni ha sottolineato come i beni culturali e ambientali contribuiscano a definire l’identità di un luogo e, quindi, la sua riconoscibilità. Il “turismo della memoria” si fonda sulla presenza e sulla fruizione del patrimonio storico-ambientale che, se adeguatamente tutelato, può trasformarsi per la comunità in risorsa, importante non solo a fini turistici, ma anche didattici, affinché le giovani generazioni non dimentichino i sacrifici su cui si fonda la nostra Costituzione. Cristiano Corsini ha parlato del positivo impatto che potrebbe avere il ripristino delle postazioni della Linea Gotica, in particolare se inserite all’interno di un progetto regionale e nazionale di valorizzazione dell’intero tracciato da Carrara a Pesaro. Sabrina Busato ha evidenziato il trend positivo che è stato registrato nei territori che hanno investito sui sentieri della memoria, come la Francigena e i Cammini di Leonardo da Vinci e le positive esperienze di Badia Tebalda e Borgo a Mozzano.

Appuntamento con la musica d'autore

In via Verdi proseguono gli appuntamenti musicali di qualità organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Via Verdi Strada dell’Arte e realizzati da Gamp srl. Con inizio alle ore 21.30, è in programma il concerto dei Real Jazz, con un “Tributo a Chick Corea” affidato a Pino Nastasi al contrabbasso, Rudi Peroni al pianoforte e Paolo Cozzani alla batteria.

In concomitanza con la mostra fotografica di Primož Bizjak “Alpi Apuane”, in corso al CAP Centro Arti Plastiche (via Canal del Rio), il museo ospita una serie di conferenze a cura di Cesare Bassani. Sabato 18 agosto, alle ore 21.00, Andrea Ribolini condurrà i partecipanti in un "Viaggio alla scoperta della Flora delle Alpi Apuane".

Anche il jazz è protagonista

Giovedì 16 agosto, “Alberto Benicchi Trio” sarà protagonista di questo ultimo appuntamento con il programma dedicato all’intrattenimento musicale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, in collaborazione con la Scuola comunale di Musica.

Inizio concerto ore 21.15, con ingresso libero. E’ possibile utilizzare il servizio di bus navetta, dalle ore 20.00 alle 23.30, con partenza da Piazza Matteotti a Carrara e arrivo alla Padula senza fermate intermedie.

