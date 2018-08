Lazzari (UpV) sta con Migliorini: "Manca un vero calendario di eventi a Volterra"

Ritengo condivisibili le preoccupazioni del Presidente di Confesercenti Migliorini: la stagione quest'anno è partita in ritardo e le presenze non sono eccellenti, cosi come incontrastato il fenomeno del mordi e fuggi. Personalmente però mi sento di essere meno indulgente con l'amministrazione comunale. A parte una promozione che ormai non esiste più, il Comune non si è dimostrato in grado di comunicare per tempo gli eventi, con inutili corse a ridosso. Anche eventi attesi e di livello, penso all'anniversario degli Sbandieratori, era in sordina. Manca un vero e proprio calendario degli eventi e serve valorizzare anche il decoro e il commercio cittadino. Come operatore di settore mi sento di proporre quanto appena approvato a Lucca: uno stop per 3 anni per nuove attività di ristorazione e somministrazione alimenti. Il sindaco di Lucca ha detto "Per evitare una grande mangiatoia inutile a cielo aperto". Questo chiaramente vale anche per Volterra. Dipenderà dall'amministrazione se puntare sulla qualità e sulla diversificazione oppure se stare sull'albero a cantare come la famosa esopica cicala d'estate.

Giulia Lazzari, coordinatore della lista civica Uniti per Volterra

