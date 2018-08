"Le sono cadute delle monete" e poi le ruba la borsa: furto all'Isolotto

"Le sono cadute delle monete". Sembra un gesto di cortesia e invece è l'approccio con cui un ladro ha derubato una 85enne in via Foggini all'Isolotto, Firenze. L'anziana ha chiamato la polizia e ha spiegato l'accaduto: dopo aver prelevato a un bancomat e essersi avvicinata all'auto per ripartire, un uomo le si è avvicinato con quella apparente 'gentilezza'. Mentre la signora stava sporgendosi per raccogliere gli spiccioli, l'uomo ha preso la borsa della 85enne ed è scappato. Gli agenti indagano.

