L'Italia del volley a Siena, Blengini: "Ottimo palcoscenico per la Nazionale"

“La partita della Nazionale italiana di pallavolo a Siena sarà senza dubbio una bella opportunità per tutti”. Così commenta il ct del team azzurro Gianlorenzo Blengini il prossimo test match che l’Italia giocherà al PalaEstra il 6 settembre alle ore 18 contro la Cina. Sarà l’ultima partita amichevole degli azzurri prima dell’esordio ai Campionati del mondo che sarà in programma il 9 settembre al Foro Italico di Roma contro il Giappone. La squadra sta proseguendo la preparazione in vista dell’appuntamento iridato.

Coach Blengini, cosa si aspetta dal test match della Nazionale che verrà disputato a Siena?

“Potremo unire due cose. La prima sarà l’opportunità di celebrare la promozione di una società e di una città importante come Siena in Superlega. Mi pare che questo approdo venga vissuto con ottime ambizioni dato che mi sembra che sia stata allestita una buona squadra, che sarà ben guidata da coach Juan Manuel Cichello, un amico che ha dimostrato di avere buonissime doti. Per noi sarà un’occasione rilevante, dato che si tratterà dell’ultima amichevole prima dei Campionati del mondo. Sarà un test match importante a pochi giorni dall’avventura ai Mondiali”.

Come crede che risponderà la città di Siena?

“Penso che risponderà bene, d’altronde stiamo parlando di una città che risponde sempre ottimamente agli stimoli dello sport di alto livello. Sarà un ottimo palcoscenico per noi. Siena ha sempre dimostrato attaccamento allo sport e di essere un luogo di cultura sportiva”.

Al PalaEstra arriveranno amanti del volley toscani e anche da altre regioni italiane desiderosi di vedere da vicino la Nazionale…

“Sarà una bella opportunità di vedere i ragazzi a pochissimi giorni dall’inizio dei Mondiali. Chi non riuscirà a vedere dal vivo le partite del Campionato del mondo potrà comunque venire a Siena a seguire una sfida che sarà importante e significativa. Credo che i tifosi risponderanno assai bene e che al PalaEstra si vedrà entusiasmo per la squadra azzurra”.

Da lunedì 30 luglio è attiva la prevendita per acquistare i biglietti per poter assistere all’amichevole Italia-Cina del 6 settembre che verrà giocata a Siena.

Questi i prezzi dei biglietti: un ticket per i settori numerati costerà 18 euro, un biglietto per il secondo e per il terzo anello costerà invece 12 euro, per le curve 10 euro. Non è prevista nessuna riduzione, ma gli Under 12 potranno entrare gratuitamente: dovranno tuttavia ritirare prima il tagliando gratuito, se lo prenderanno in prevendita avrà il costo di 2 euro.

Per acquistare i biglietti è possibile recarsi presso i rivenditori autorizzati oppure online sulla piattaforma CiaoTickets. E’ già possibile, quindi, assicurarsi un tagliando per non perdersi le giocate degli azzurri che si stanno allenando al meglio per poter ben figurare in questi Mondiali che verranno giocati in Italia e in Bulgaria.

Nei prossimi giorni verranno fornite altre informazioni relativamente all’apertura della biglietteria del PalaEstra: anche lì sarà possibile acquistare i tagliandi per vedere la partita della Nazionale oltre che, naturalmente, assicurarsi i tagliandi della campagna abbonamenti per poter vedere da vicino e per sostenere la Emma Villas Siena nella sua prima stagione di Superlega.

