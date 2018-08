Meningite, caso nel Livornese: 71enne colpito da forma non contagiosa

Pensava fosse otite, invece era una forma di meningite. Un 71enne di Cecina è stato ricoverato oggi - mercoledì 15 agosto - al reparto malattie infettive dell'ospedale di Livorno. L'Usl Toscana Nord Ovest spiega che l'uomo si era presentato al vicino pronto soccorso cecinese lamentando un dolore agli orecchi. I medici di Cecina hanno ipotizzato una meningite otogena, poi confermata dopo il trasferimento all'ospedale di Livorno. Questo tipo di meningite non è contagiosa, ergo non è necessaria alcuna profilassi per chi è stato a contatto col malato.

