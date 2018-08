Mondiale FCI cinofilo multirazza, Bartolini da Pontedera sul tetto del mondo

Un pontederese sul tetto del mondo grazie ai suoi cani, si tratta di Stefano Bartolini dell'Allevamento CasaBartolini. In data 11 e 12 Agosto si è tenuto ad Amsterdam, in Olanda, il campionato mondiale FCI cinofilo multirazza con oltre 30.000 cani di tutte le razze provenienti da tutto il mondo. Per l'Italia grande successo del pontederese coi seguenti risultati:

Cane razza Boxer:

nome: COSMO - premio 1ECC classe campioni.

Cane razza Boxer:

nome ZEUS ( figlio di COSMO ) premio 1ECC CACIB Classe Libera vice campione mondiale.

Tutte le notizie di Pontedera