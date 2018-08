Quattro ciclisti finiscono in un precipizio a Limestre, interviene Pegaso

Quattro giovani ciclisti sono caduti in un precipizio a Limestre, sull'Appennino Pistoiese. Il fatto è avvenuto alle 10.30 circa di oggi, mercoledì 15 agosto, nel territorio di San Marcello Piteglio. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia, che hanno effettuato il recupero anche con l’utilizzo di tecniche SAF (speleo alpino fluviale), assicurando gli infortunati ai sanitari inviati dal 118 - la Pubblica Assistenza di Maresca - per le cure del caso. Per il trasporto urgente è stato impiegato l’elicottero Pegaso del 118. Sul posto anche i carabinieri di San Marcello.

