Rissa a Campo di Marte: ubriaco picchia gli agenti, arrestato

Rissa in un locale a Campo di Marte nella serata di ieri, martedì 14 agosto. Un uomo, visibilmente ubriaco, è stato arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta perché l'uomo ubriaco stava dando in escandescenze, in seguito si è scoperto che questi aveva pure un pacemaker.

Portato in ospedale per controlli e per curare alcune escoriazioni, ha continuato a disturbare agenti, sanitari, volontari, medici. Inoltre ha continuato lo stesso atteggiamento anche in questura. Alla polizia ha detto di essere un iracheno di 54 anni, invece è stato stabilito che è un tunisino di 57 anni.

Tutte le notizie di Firenze