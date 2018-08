Una tettoia ha preso fuoco poco fuori dal centro di Prato. Verso le 9 di oggi, mercoledì 15 agosto, le fiamme hanno avvolto una parte di una casa in via Amalfi. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco di Prato ha permesso di limitare i danni solo aduna porzione di tettoia in vetroresina. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell'evento.

