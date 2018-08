Vaccini a Pisa, Biondi (PD) al sindaco: "Conti sta coi bambini o con Grillo?"

“La copertura vaccinale per esavalente nella Regione Toscana, secondo gli ultimi dati del 2017, è pari al 95%. La percentuale di vaccinati che garantisce la migliore protezione a tutta la popolazione deve essere superiore al 95%, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, percentuale che in Toscana è diminuita sotto i livelli di sicurezza negli anni 2014-2016. L’Organizzazione Modiale della sanità ha negli ultimi anni ammonito più volte il nostro paese per l’incremento del rischio infettivologico causato dalla diminuzione dei tassi di copertura vaccinali”. Inizia così la mozione (qui sotto il testo completo) sulla necessità dell’obbligo dei vaccini per le scuole pisane presentata dal consigliere comunale del Pd, Marco Biondi (nella foto) e sottoscritta anche da tutti gli altri sei consiglieri comunali del Partito Democratico.

“E’ inaccettabile – ha poi commentato il consigliere Biondi - che questo Governo sulla questione dei vaccini sia ambiguo. Sulla salute dei bambini non si scherza e su questo tema non sono accettabili tentennamenti e vie di mezzo. L’autodichiarazione, come ribadito più volte dalla comunità medica e da tutti i pediatri, non è uno strumento valido né efficace per proteggere la salute dei più piccoli“.

“Esigiamo una presa di posizione chiara da parte di questa Giunta su come intenda garantire questa misura di prevenzione e protezione e non accetteremo risposte opportunistiche o la solita propaganda. Il Sindaco Conti – ha così concluso Biondi - deve scegliere da che parte stare. Sta con i bambini pisani o con la Ministra Grillo?.”

Fonte: Ufficio Stampa

