Un'imbarcazione abbandonata è andata a fuoco sul viale D’Annunzio a Pisa. Il mezzo è andato completamente distrutto.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha fatto si che l’incendio non si propagasse alla vegetazione adiacente. Tra le possibili cause non si esclude il dolo.

Tutte le notizie di Pisa