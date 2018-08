Alla guida sotto alcool e cocaina, denunciati due uomini a Firenze

Aveva un tasso alcolemico di 2,25 g/l ed era rimasto steso con la faccia sul volante mentre era fermo al semaforo, diventato verde, in via Toselli a Firenze. Se ne sono accorti i poliziotti di una volante che passava questa notte da quella strada. Il giovane, un 22enne peruviano, era accompagnato da altri due connazionali. L'etilometro ha dato i risultati che evidenziavano lo stato di ebbrezza. In auto c'erano due bottiglie di alcolici. È scattata la denuncia.

Era invece sotto effetto di cocaina un 40enne marocchino che ieri sera si schiantato sulla rotatoria all'incrocio tra via Pratese (Firenze) e via Lucchese (Sesto Fiorentino). Gli agenti lo hanno denunciato anche per possesso di oggetti atti ad offendere (all’interno della tracolla aveva un cacciavite) e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro. Gli esami svolti presso l’ospedale di Careggi hanno evidenziato l’uso degli stupefacenti.

Tutte le notizie di Firenze