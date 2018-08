Commento contro Rossi, FdI sostiene Avolio: "LeU si sveglia dal letargo"

Un atteggiamento ipocrita, banale e tipicamente fariseo. Non troviamo altre parole per definire il risveglio dal letargo di Liberi e Uguali che "condanna" Avolio ma nulla ha detto quando un consigliere comunale del PD di Prato augurò la morte a chi gli aveva rubato in casa. In quel caso si trattava di "compagni che sbagliano".

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia ribadisce il proprio sostegno a Sonia Avolio.

È ovvio che non auguriamo il male a nessuno: Avolio ha voluto mettere il dito in una piaga drammatica dei furti in casa che la sinistra di Rossi ha sempre sottovalutato per la loro distorta visione di accoglienza senza regole. Tutela della proprietà e legittima difesa vanno di pari passo. Per questo speriamo che sia garantita maggior sicurezza alle vittime e certezza della pena ai delinquenti. Leu stia tranquilla. Non ci metterà il bavaglio e noi continueremo a sostenere Avolio come Assessore.



Valerio Lago e Giorgio Vannozzi, FdI

