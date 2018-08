Controlli della municipale a Livorno, nel mirino due minimarket

Dalla segnalazione dei residenti al controllo straordinario notturno. Questo è quanto ha fatto la nostra amministrazione venerdì 10 agosto tramite la Polizia Municipale.

Gli agenti hanno presidiato e monitorato l’area tra Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica, Scali delle Cantine, Via Terrazini, Piazza dei Mille, Via Mentana e piazza XX Settembre, dalle 20 alle 2 di notte.

Un’attività importante, mirata a verificare eventuali illeciti e soprattutto a fornire la nostra parte di azione deterrente, coordinata con gli organi di polizia statale, su una zona che vogliamo più sicura.

I controlli sono stati numerosi e hanno incluso alcune auto sospettate di trasportare merce contraffatta e alcuni soggetti di origine extracomunitaria.

Quasi tutto regolare: gli agenti hanno infatti colto in fallo solo due minimarket che hanno venduto illegittimamente alcolici durante la fascia di divieto e due consumatori che non hanno rispettato gli spazi indicati in materia dal Regolamento, una giovane neopatentata cui è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza e alcuni guidatori che non hanno rispettato il Codice della Strada.

Il Comune sta facendo la sua parte per garantire quella sicurezza e quel decoro che crediamo meriti chi vive o chi semplicemente frequenta per piacere la nostra Livorno. Un obiettivo per il quale siamo in costante contatto e coordinamento con Questura e Prefettura, che con noi condividono questo obiettivo importante.

Fonte: Comune di Livorno

