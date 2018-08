Disabili, bando Sds Pistoiese per gestire le attività

Coprogettazione di attività laboratoriali, di socializzazione e di sviluppo delle autonomie per disabili adulti e minori: è quanto prevede il nuovo bando pubblico indetto dalla Società della Salute Pistoiese e destinato a soggetti qualificati del Terzo Settore. Sono invitati a partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle persone con disabilità, con comprovata esperienza nella gestione di attività di carattere educativo/abilitativo. Tra i soggetti privati che presenteranno la manifestazione d’interesse verrà selezionato un solo partner progettuale, che potrà presentarsi singolarmente o in raggruppamento con altri (non più di otto). Oltre agli aspiranti partner alla coprogettazione esecutiva, il bando prevede il coinvolgimento di soggetti sostenitori che, grazie al loro ruolo e alle loro competenze, potranno fornire sostegno e supporto, non retribuito, alle attività progettuali.

Il finanziamento - Il cofinanziamento della SdS è di 250.000 euro biennali comprensivi di iva (se e in quanto dovuta). E’ richiesto un cofinanziamento da parte del partner progettuale nella misura non inferiore a 15.000 euro biennali. L’importo del cofinanziamento messo a disposizione dal partner progettuale può essere finanziato con risorse monetarie e non monetarie (immobili, beni strumentali, risorse umane, ecc).

Le caratteristiche del progetto - Obiettivi prioritari del progetto, che dovrà essere definito al tavolo di coprogettazione, sono l’acquisizione di competenze, di capacità relazionali e di autonomia dei soggetti disabili. I laboratori dovranno quindi creare opportunità che favoriscano la loro inclusione e la partecipazione alla vita sociale del territorio. Le attività progettuali dovranno essere distribuite nell’arco di dodici mesi e per la durata di almeno 12 ore settimanali. Per le attività rivolte ai minori o a soggetti inserite nel percorso scolastico dovrà essere previsto un incremento di frequenza nel periodo estivo.

Il progetto dovrà prevedere un numero minimo di persone coinvolte: almeno 12 soggetti adulti e 12 minori o inseriti nel percorso scolastico. I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi sociali territoriali.

La domanda di partecipazione – La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sdspistoiese@postacert.toscana.it. La trasmissione dovrà riportare l'oggetto: manifestazione di interesse alla coprogettazione di attività laboratoriali rivolte a persone disabili adulte e minorenni. Le proposte devono essere presentate entro le ore 13 del giorno 10 settembre 2018.

Tutte le altre informazioni, compresi gli allegati (dichiarazione sostitutiva e manifestazione di interesse), sono reperibili sul sito della stessa Società della salute www.sdspistoiese.it nella sezione bandi.

