Incendio a Montelupo Fiorentino, va in fiamme un oliveto

Si è verificato un incendio oggi, giovedì 16 agosto, a Villa Stella, poco fuori da Montelupo Fiorentino. Un oliveto è andato in fiamme verso le 12. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e anche due squadre della Vab di Limite in supporto a La Racchetta di Montelupo. L'intervento è stato pronto e tempestivo, le fiamme non hanno avuto tempo di propagarsi nel bosco adiacente e quindi la porzione di incendio è stata minore del previsto. In corso le operazioni di bonifica.

