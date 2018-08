Palio dell'Assunta: vince Lupa inaspettatamente

In Piazza del Campo è un tripudio di bandiere bianche e nere listate di arancio. La Lupa ha vinto la sua 37^ vittoria.

Una corsa strepitosa, quella condotta da Giuseppe Zedde, detto Gingillo, alla sua terza vittoria su Porto Alabe, il bellissimo sauro di 10 anni che per la seconda volta taglia per primo il bandierino.

Il popolo di Vallerozzi ha ricevuto dalle mani del suo Capitano il drappellone dipinto dall’artista belga Charles Szymkowicz, e ora è già in Duomo per ringraziare la Vergine Assunta in cielo alla quale è dedicata la Carriera di mezz’agosto.

La tensione dell’attesa, incastonata dentro questi incredibili quattro giorni, durante i quali tutti i senesi si sono ritrovati a vivere appieno la loro città, è terminata solo quando i dieci barberi sono usciti dall’Entrone di Palazzo Pubblico per allinearsi alla mossa.

Drago, Giraffa, Civetta, Pantera, Tartuca, Nicchio, Valdimontone, Bruco e Leocorno si sono allineate fra i canapi con la Lupa di rincorsa.

Da quel momento in poi tutta la piazza è rimasta sospesa. Migliaia di sguardi si sono focalizzati solo su un punto: la partenza.

A scattare in testa la Civetta e la Giraffa. Alla prima curva di S. Martino la Lupa, dall’interno, supera la Giraffa. E’ prima. La corsa è già finita. Inutili i tentativi della Giraffa che, fino all’ultimo metro di tufo, cerca di superare Gingillo. La Lupa si manterrà sempre in prima posizione con una corsa condotta in maniera magistrale, facendo esplodere di gioia i lupaioli che, solo nel 2016, avevano fatto “cappotto” vincendo sia la Carriera di luglio sia quella di agosto.

Questo è il Palio. Questa è Siena. Qui non siamo a una sagra riesumata solo per far cassa. Questa è la storia di una città che due volte all’anno si presenta, anzi, si ripresenta al mondo con una Festa che è sintesi di una storia gloriosa. Di un’appartenenza che è marca connotativa di una realtà che, per le sue antiche tradizioni, è diventata paradigma a livello internazionale.

Federico Fellini, con poche parole, riuscì a fare la sintesi di questo passato secolare: “Voi a Siena avete questa corsa preziosa, ed è singolare come nel conflitto delle Contrade vi sia la vostra unione. Tutto il mondo si sfalda e voi siete ancora qui con la vivezza di questi riti e con la fedeltà dei secoli. Credo sia l’unico esempio in Italia. C’è un cordone misterioso fra voi e i senesi di tutte le epoche: E’ bello. Molto bello”.

Sì, è veramente bello vedere un’intera collettività vivere, con passione viscerale, tre giri fatti, in una delle piazze tra le più belle del mondo, da 10 cavalli lanciati al galoppo per sintetizzare e, al contempo, far deflagrare sentimenti, passioni. Amore.

Quei magnifici destrieri portano le insegne di rioni, segmenti di una città. Di famiglie. Segmenti di un’umanità che riconosce, e legittima ancora, i valori tramandati dalle generazioni passate. Un’unicità che, in tanti, nel mondo, vorrebbero anche solo assaporare.

L'accoppiamento fantino-cavallo e l'ordine di uscita:

Civetta - Tabacco Giosuè Carboni detto Carburo

Drago - Phatos De Ozieri Andrea Mari detto Brio

Pantera - Rexy Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Valdimontone - Schietta Antonio Siri detto Amsicora

Nicchio - Tale e Quale Luigi Bruschelli detto Trecciolino

Leocorno - Osama Bin Carlo Sanna detto Brigante

Giraffa - Queen Winner Francesco Caria detto Tremendo

Bruco - Solu Tue Due Sebastiano Murtas detto Grandine

Tartuca - Rodrigo Baio Giovanni Atzeni detto Tittia

Lupa - Porto Alabe Giuseppe Zedde detto Gingillo

Per la prima volta un drappellone non benedetto

Non è proprio piaciuto all'arcivescovo Antonio Buoncristiani il drappellone dell'artista neoespressionsita Charles Szymkowicz, tanto che per la prima volta nella storia del Palio il 'cencio' non sarà benedetto: qui i dettagli. L'arcvescovo si è limitato a benedire la città.

Ciò ha suscitato una piccola polemica che ha coinvolto anche sindaco De Mossi che ha dichiarato la sua contrarietà a quanto deciso dall'arcivescovo.

L'ordine ai canapi

Drago

Giraffa

Civetta

Pantera

Tartuca

Nicchio

Valdimontone

Bruco

Leocorno

Di rincorsa Lupa

Le statistiche

A distanza di un anno, il cavallo Porto Alabe vince il suo secondo Palio. Era legato alla contrada dell'Onda e guidato da Carlo Sanna. Giuseppe Zedde detto Gingillo vince a 10 anni di distanza (agosto 2008 Bruco, Elisir Logudoro) un altro Palio, ma non era l'unico (luglio 2009, Tartuca vince con Già del Menhir). L'ultima vittoria della Lupa era più recente: 16 agosto 2016 con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e Preziosa Penelope. Salgono a 37 i Drappelloni vinti.

Tutte le notizie di Siena