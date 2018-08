Il Polo tecnologico di Grosseto primo ai campionati Robocup di Pescara

Il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, leader della robotica a livello italiano e internazionale, stasera (17 agosto) e domani (18 agosto) porta i suoi robot a Festambiente. Per gli indirizzi del settore Industriale del Polo grossetano, l’annata 2017-2018 è stata ottima per quanto riguarda i riconoscimenti per il campo della robotica, mietendo diverse affermazioni. Si è partiti con il terzo posto a Roma al Romecup e la qualificazione agli Europei con le classi III e IVEC, IIA, IVBAIA e IIIBMM, con uno dei primi cinque progetti di robotica in Italia presentato alle Olimpiadi di robotica a Milano a fine maggio, ad opera degli studenti Lorenzo Colombini e Paolo Martini ed infine gli Europei di Montesilvano a Pescara, dove gli studenti Matteo Biscolli, Mirko Schiattarella e Imantas Colarieti Tosti hanno ricevuto il premio come migliore presentazione d’Europa. “Ringrazio in primis il professor Daniele Dattrino e gli altri docenti che si spendono per diffondere la robotica nelle nostre specializzazioni - commenta il dirigente scolastico del Polo Tecnologico, Antonella Baffetti - ma soprattutto i nostri studenti per il loro impegno e la loro passione, senza i quali non avremmo mai ottenuto questi significativi risultati, ponendoci come uno degli Istituti che a livello italiano rappresenta una eccellenza nel settore della robotica scolastica, una disciplina traversale che impegna tutte le nostre specializzazioni. Non a caso, anche in pieno periodo feriale, studenti e docenti si sono messi a disposizione per diffondere la cultura della robotica, partecipando, come accade da diversi anni, a Festambiente, dove porteremo le ultime novità e le progettazioni più sofisticate.” Il dirigente conclude rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che sono stati sempre vicini al Polo Tecnologico, sostenendolo nelle sue partecipazioni, anche internazionali, come l’Elettromar di Follonica, l’Azienda Tosti di Castel del Piano e l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Grosseto. Appuntamento dunque stasera (venerdì 17 agosto) con i “Robot calciatori” e molte altre applicazioni robotiche a Festambiente a partire dalle ore 19,30.

Fonte: Ufficio Stampa

