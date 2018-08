Povia, Bobby Solo e Paolo Migone alla Sagra della Patata di Santa Maria a Monte

A Santa Maria a Monte troneggia imperioso il padellone in Pizza della Vittoria, segno distintivo di una delle sagre più longeve della Toscana, la Sagra della Patata Fritta che prenderà il via il 17 agosto a partire dalle ore 18.

Ad essere coinvolto è tutto il centro storico, ed anche qualcosa in più. Interessante l’intrattenimento che caratterizza e coinvolge tutto il paese a partire dalle 18 di ogni serata. Per tutti gli appassionati, per tutti gli amanti e anche per chi, curioso, vuol solo guardare, le serate prenderanno avvio con cinque raduni, Raduno di Vespa (venerdì 17 agosto), Raduno di Harley Davidson (sabato 18), Raduno di Fuoristrada (domenica 19), Raduno d’auto d’epoca (lunedì 20), Raduno d’Ape car (martedì 20). Immancabili, per chi ama lo sport e il benessere in una cornice suggestiva e dal sapore tutto medievale, l’appuntamento in Rocca con il PILATES e lo YOGA all’ora del tramonto.

La sagra della patata vanta da sempre la presenza sul proprio palco di artisti di fama nazionale. Fra gli ospiti che si esibiranno sul palco spiccano i nomi di POVIA (venerdì 17), KILLER QUEEN (sabato 18), PAOLO MIGONE (domenica 19), BOBBY SOLO (lunedì 20), “INNOCENTI EVASIONI”- Lucio Battisti TRIBUTE BAND (martedì 21), TOMBOLA di fine sagra con ricchi premi martedì 21 agosto, a partire dalle 23:30.

Si ricorda, inoltre, che è stato allestito per l’occasione, in collaborazione con la Misericordia di Santa Maria a Monte, il servizio BUS NAVETTA GRATUITO che partirà ogni sera da Loc. Ponticelli in zona Stadio.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

