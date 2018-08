Quattro rapine sul suo conto, arrestato 35enne in Val di Cornia

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piombino nella serata di ieri hanno arrestato un 35enne italiano residente da tempo nella Val di Cornia, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Marco Saquegna su proposta del pm Sabrina Carmazzi, per le rapine avvenute negli ultimi mesi sulla Sp della Principessa e Venturina Terme.

Mercoledì 8 agosto una giovane in auto è stata rapinata sulla strada delle Caldanelle a Venturina Terme. La donna è stata bloccata da un altro veicolo condotto da un uomo, poi picchiata e derubata della borsa.

I primi riscontri assieme a una sommaria descrizione del delinquente, hanno portato a individuare un volto noto dei carabinieri: O.S., 35enne di origine campana, già noto agli investigatori per i suoi numerosi precedenti penali. Lo stesso aveva un'auto compatibile con quella utilizzata nella rapina.

Assieme ai riscontri delle ultime rapine avvenute in Val di Cornia, al 35enne sono state addebitate altre tre rapine:

- quella nella notte del 7 luglio a San Vincenzo; una donna straniera, bloccata mentre stava percorrendo via della Principessa a bordo della propria bicicletta, è stata rapinata della borsa adagiata sul cestino posteriore;

- quella della serata del 13 luglio a Piombino; una donna del luogo a bordo della sua auto è stata bloccata da un mezzo condotto dall’indagato. È stata presa a schiaffi in faccia per rapinare la borsa appoggiata sul sedile posteriore;

- quella della serata del 17 luglio in un parcheggio a Baratti. Un giovane della zona ha dato il suo portafogli mentre era a bordo della sua auto perché un uomo gli aveva rotto il finestrino anteriore sinistro del veicolo con una mazza da baseball.

Dopo l'arresto l'uomo è stato trasferito nel carcere di Livorno.

