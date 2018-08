Spray al peperoncino contro giovane che si avventa sui poliziotti. Denunciato 26enne per aver spaccato una vetrina

Degli agenti di polizia si sono difesi ieri, mercoledì 15 agosto, con lo spray al peperoncino da un 18enne originario del Gambia che si era avventato su di loro mentre veniva fatto un controllo al parco delle Cascine di Firenze. Il giovane faceva parte di un gruppo di magrebini che stava discutendo. Il giovane è stato poi denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Inoltre, era irregolare sul territorio italiano e oltre a questa denuncia va sommata la segnalazione in prefettura come assuntore di stupefacenti perché durante il fatto aveva cercato di buttare via poco più di un grammo di marijuana che aveva con sé.

Tra martedì e mercoledì sono stati denunciati 8 cittadini extracomunitari perché irregolari sul territorio nazionale, mentre un 26enne originario del Marocco ieri pomeriggio è stato denunciato per aver danneggiato, a calci, la vetrina di un fondo commerciale sfitto nel centro di Firenze, procurandosi anche delle ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Fonte: Questura di Firenze

