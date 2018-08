Una novità alimentare è in arrivo a Firenze, si tratta del sushi al lampredotto. Luca Cai, imprenditore e ristoratore fiorentino, ha avuto l'idea dopo un viaggio in Giappone e presenterà il piatto nella sua Osteria Tripperia Il Magazzino in piazza della Passera. Il sushi di lampredotto è delicatamente fritto in tempura, con alga nori, riso, poi tagliato pezzi e condito con soia. La novità ha già incuriosito i fiorentini e non solo loro.

