Tir sbanda in A1, camionista aveva bevuto: patente ritirata

Alla vigilia di Ferragosto, un camionista di 47 anni originario della provincia di Roma ha seminato il panico sull’A1 tra i caselli di Firenze Sud e Calenzano (FI). La polstrada gli ha ritirato la patente e tolto 10 punti, dopo la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Erano da poco passate le 9 di sera, quando alla centrale della polizia stradale sono giunte più telefonate che segnalavano un tir che sbandava. Una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord l’ha bloccato vicino l’uscita di Calenzano. L’autista, partito da Roma con un carico di ricambi per auto destinati a un deposito vicino Prato, aveva bevuto: i suoi occhi erano brilli e l’alito emanava odore di vino. I loro dubbi sono stati confermati dall’etilometro, che segnava un tasso di alcool pari a quasi un grammo per litro. Un’autista di professione può guidare solo se nel suo sangue non vi è nessuna traccia di liquori. Il tir, dopo la denuncia, è stato bloccato e la ditta per cui lavorava ha dovuto inviare sul posto un altro autista, sobrio, per proseguire il trasporto della merce.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

