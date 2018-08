Vegetazione in fiamme nel comprensorio del cuoio

Incendio a un canneto tra San Donato di San Miniato e San Romano di Montopolo, vicino al depuratore in via Arginale Ovest. Le fiamme inizialmente sono state molto alte, tanto da aver dato preoccupazioni a residenti di Santa Croce e Castelfranco

L'incendio era visibile dalla bretella del cuoio. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco per riportare la situazione alla normalità. Il boschetto non ha una grande estensione per cui la situazione pare essere sotto controllo

Tutte le notizie di San Miniato