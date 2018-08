Al via la stagione dell’Abc Castelfiorentino targata Paolo Betti

Ormai manca davvero poco.

Giovedì 23 agosto l’Abc Castelfiorentino targata per il secondo anno consecutivo Paolo Betti si radunerà alle ore 19.00 al PalaBetti di viale Roosevelt per il via ufficiale alla nuova stagione che vedrà i gialloblu impegnati nel campionato di Serie C Gold.

Ecco la rosa gialloblu per la stagione 2018/2019:

Playmaker: Andrea Belli (1999), Federico Daly (1999), Cosimo Lazzeri (2000).

Guardie: Gianni Terrosi (1990), Giulio Ticciati (2000), Giulio Calamassi (2000), Vittorio Castellacci (2002), Gianmarco Cavini (2002).

Ali: Marco Zani (1984), Luca Tozzi (1999), Yuri Verdiani (1992), Steve Tavarez (1999), Giulio Meoni (1999), Jacopo Talluri (2003).

Pivot: Giuliano Delli Carri (1989), Domenico Flotta (1993), Pietro Cantini (1999).

Staff tecnico: Paolo Betti allenatore, Samuele Manetti primo assistente, Gianni Lazzeretti secondo assistente, Simone Garbetti preparatore atletico.

Il precampionato si snoderà principalmente attraverso gli impegni di Coppa Toscana (al via il 9 settembre, calendario definitivo il 29 agosto, avversarie del girone di qualificazione Costone Siena, Fides Montevarchi e Polisportiva Galli), ma intanto sono già state fissate anche due gare amichevoli:

Martedì 04/09/2018 ore 20.00: ABC-COSTONE SIENA

Sabato 18/09/2018 ore 20.00: VIRTUS SIENA-ABC

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket