Bagno di folla a Villa Bertelli per Carl Brave x Franco 126

Villa Bertelli apre alle nuove generazioni di rapper spaccacuore italiani: Carl Brave x Franco 126 si sono esibiti ieri per l'estate versiliana, nell'unica data toscana. A un anno da Polaroid, il disco del 2017 secondo Rolling Stone, e sull'onda lunga del disco da solista di Carl Brave, arriva il concerto del duo romano. Da Polaroid, sono stati estratti singoli di successo come Sempre in due (Disco di Platino), Solo guai, Polaroid, Pellaria, Noccioline e Barceloneta (tutti certificati Dischi d'Oro). Ad accompagnarli dal vivo per il grande tour estivo è stata una big band abile nel vestire i brani dei “due fiori cresciuti i mezzo ai sanpietrini”. Dal Forte si è vista Roma per una sera e gonews.it vi fa vedere ancora una volta Carl Brave x Franco 126 grazie agli scatti di Stefano Dalle Luche.