Nuovo bagno pubblico a San Miniato, lo hanno finanziato i gestori dello Chalet

È finalmente agibile il nuovo bagno a norma anche per portatori di handicap ai giardini Bucalossi di San Miniato, in pieno centro storico. Merito di un corposo investimento da parte dell'associazione San Miniaton|off, anche per quest'anno gestore dello Chalet. L'inizio dei lavori era stato dato a maggio 2018, poche settimane dopo l'annuncio dell'affidamento della struttura da parte del Comune di San Miniato. Tra i vari impegni previsti nel bando, oltre alla disponibilità per l'apertura diurna, la pulizia dell'area circostante e la manutenzione, figurava anche un bagno pubblico che potesse andare a sostituire quello mobile di piazza Dante, di fronte ai giardini. L'intervento, costato circa 30mila euro, è stato finanziato interamente dall'associazione ed è un servizio che servirà oltre ai clienti del locale che sta animando le serate del borgo anche ai turisti in visita alle meraviglie della città della Rocca.

"La struttura è stata ampliata - afferma Emanuele Taverni, vice presidente dell'associazione - per circa 15 mq, seguendo la geometria dell'opera pre-esistente. Abbiamo deciso di fare questo lavoro strutturale in quanto riteniamo fondamentale la presenza di un bagno pubblico presso i giardini comunali, per dare un servizio ai fruitori di questi spazi per tutto l’anno e non solo per la stagione estiva". I volontari di San Miniaton|off non sono nuovi a opere di questo tipo: lo scorso anno rimisero in sesto le panchine in ferro che costeggiano i giardini e contribuirono all'allestimento dell'area giochi per bambini dietro la statua di Giosuè Carducci. Lo Chalet è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 1 di notte, il martedì anche la mattina dalle 8 alle 13 in occasione del mercato settimanale.

