Il Comune parteciperà all'iniziativa di Sandra Pratali

Domani 18 agosto la barca “Primo Pensiero” dell’Associazione Sport Insieme Livorno salperà in direzione Meloria con a bordo Sandra Pratali, malata di SLA che aveva espresso il sogno di replicare l’iniziativa del marito Daniele Deri, anch’egli colpito dalla malattia e deceduto di lì a poco nel 2013. Il Comune di Livorno ha supportato l’iniziativa e il Sindaco ha accettato l’invito a parteciparvi ricevuto dall’organizzatore, l’associazione Team Deri Sla di Cascina guidata da Stefania Mazzucchi.

“Abbiamo collaborato con la Capitaneria di Porto di Livorno per supportare l’iniziativa lodevole di Sport Insieme Livorno e Team Deri Sla, e ci ha fatto piacere ricevere la richiesta di accompagnare Sandra Pratali nella sua gita in barca lungo la costa livornese fino alla Meloria. Sarò presente alla partenza e l’assessore Apolloni parteciperà all’intera iniziativa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale” così Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, a commento dell’iniziativa.

“Ringraziamo Team Deri Sla e SIL, col suo presidente Claudio Rigolo che sarà anche pilota d’eccezione della barca “Primo Pensiero”, per aver dato vita ad un appuntamento che rinnova la lunga tradizione di attenzione livornese alla disabilità. Un’attenzione tradotta in iniziative di vera solidarietà” conclude il sindaco di Livorno.

Appuntamento domani ore 9 per la partenza da Largo Tito Neri (davanti alla Fortezza Vecchia di Livorno).

Tutte le notizie di Livorno