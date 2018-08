Discoteca chiusa per 15 giorni tra Tirrenia e Marina di Pisa dopo quattro episodi di violenze

Una discoteca-night club tra Tirrenia e Marina di Pisa dovrà rimanere chiuso per 15 giorni su ordine del questore di Pisa a partire da domani sabato 18 agosto. Gli agenti della questura hanno individuato da luglio fino a pochi giorni fa per gravi problemi di ordine pubblico e sicurezza. Sono stati evidenziati quattro episodi di risse e lesioni, dove alcune persone sono andate al pronto soccorso. Per questi episodi sono accorsi polizia e carabinieri, che hanno evidenziato responsabilità anche legate al personale della sicurezza del locale (per questi casi la procura sta andando avanti con le attività giudiziarie).

